Dünya'nın En Zengin Ülkesi Hangisi? ABD Artık En Zengin Değil!

Dünya ekonomisi yükselmeye devam ederken, Dünya'nın en zengin ülkesi unvanı da el değiştirdi. ABD, artık Dünya'nın en zengin ülkesi değil!

  • Levent Öztürk
Dünya'nın En Zengin Ülkesi Hangisi?

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