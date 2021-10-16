Komünist Kuzey Kore'den İlginç Squid Game Yorumu...

Netflix'in şimdiden fenomen olan orijinal serisi Squid Game hakkında pek çok şey söylenebilir. Görünüşe göre seri, Netflix'in şimdiye kadar yayınladığı en çok izlenen orijinal dizi olmayı bile başardı. Ve Kuzey Kore'ye göre, aynı zamanda kapitalizmin işe yaramadığının da kanıtı.
Devlet medyasında yayınlanan bir makalede, "Squid Game'in, insanların aşırı rekabete sürüklendiği ve insanlıklarının yok edildiği Güney Kore toplumunun üzücü gerçeğini fark ettirdiği" söyleniyor. Dizi, sadece bir kazanana giden para ödülünü almak için insanların birbirlerini öldürdüğü acımasız bir oyunda, cehennem gibi bir hayat yaşamak zorunda kalan, dayanılmaz borçlarla mücadele eden yüzlerce insanın macerasını anlatıyor.
Squid Game dünya çapında beklenmedik bir hit haline geldi. Netflix'in ülkede yasaklanmış olmasına rağmen Çin'de bile geniş çapta izlendi. Güney Kore'de, Squid Game o kadar fazla çevrimiçi etkinlikten sorumluydu ki, bir geniş bant sağlayıcısı, artan ağ maliyetleri nedeniyle Netflix'e dava açtı. Güney Koreli politikacılar, diziyi rakiplerini yolsuzluk ve beceriksizlik nedeniyle eleştirmek için kullanarak dizinin popülerliğinden faydalandı.
Görünene göre ülkenin komünist komşusu da aynı dürtüye karşı koyamadı.
Kuzey Kore makalesinde, "İstihdam, emlak ve hisse senetleri gibi zorlu rekabetlerde kaybedenlerin sayısının çarpıcı biçimde arttığı şu anki Güney Kore toplumu" cümlesi dikkat çekiyor. Ayrıca, Squid Game'in "insanların sadece parayla yargılandığı bir dünyada yaşamanın gerçekliğini" gösterdiği de iddia ediliyor.
1953'te iki Kore arasındaki açık askeri harekat sona ermiş olsa da, Kuzey ve Güney Kore arasında 1950'den beri bir iç savaş durumu bulunuyor. 30 yıllık kargaşa ve askeri yönetimden sonra, Güney Kore 1986'da demokrasiye geçti ve bugün dünyanın en büyük 12. ekonomisine sahip. Kuzey Kore ise üç nesildir Kim ailesi tarafından yönetiliyor. Güney Kore'nin 1.5 trilyon dolarlık GSYİH'si ile karşılaştırıldığında, Kuzey Kore'nin GSYİH'sının 27 milyar doların biraz üzerinde olduğu tahmin ediliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın