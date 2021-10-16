Komünist Kuzey Kore'den İlginç Squid Game Yorumu...

Squid Game hakkında en ilginç açıklama, komünizmle yönetilen Kuzey Kore'den Geldi: "Squid Game, kapitalizmin başarısızlığının kanıtıdır."

Squid Game'e Kuzey Kore yorumu
Netflix

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Komünist Kuzey Kore'den İlginç Squid Game Yorumu...

 

 