Star Wars 9'dan Yeni Fragman!
Star Wars 9: The Rise of Skywalker hakkındaki soru işaretleri, yayınlanan son fragmanlarla birlikte zirveye taşındı!
- Barış Terun
Rey'in karanlık yüzü yükseliyor. Star Wars IX'un yayınlanan son fragmanı, cevaptan çok soru doğurdu. Star Wars: The Rise of Skywalker, Yıldız Savaşları'nın son üçlemesinin son filmi olacak. Elbette Star Wars efsanesi burada sona vermeyecek. David Benioff ve D.B. Weiss ikilisi Star Wars 10-11-12 üçlemesini yazıp yönetecek. Gerçi Game of Thrones'un final sezonu faciasından sonra, bu iki isim hayranlar tarafından pek de hoş karşılanmış değil.
Fragmandaki en önemli nokta Rey'in içindeki karanlığın iyiden iyiye su yüzüne çıkması. Karanlık Rey'in yüz ifadesine ve kullandığı çift kırmızı ışın kılıcına bakılırsa (bu kılıçlar daha sonra Darth Maul'un sahibi olduğu çift yönlü kılıca evriliyor) seri, fazlasıyla merak uyandırıcı bir hikaye örgüsüne sahip. Rey'in derisinin rengi soluklaşıyor, yanaklarındaki parlaklık sönüyor ve bakışları garip bir hal alıyor. Bazı komplo teorilerine göre, Karanlık Rey, gerçek Rey'in kendisi değil; Klon ustası Palpatine tarafından uyarlanan çarpık bir kopya. Serinin bazı hayranları ise Karanlık Rey'in, orijinal Rey'in ikiz kardeşi olduğunu iddia ediyorlar.
The Rise of Skywalker ismi nereden geliyor?
Yıldız Savaşları'nın genişletilmiş evreninde Skywalker'ın sadece bir hanedan soyadını değil; bir grubu temsil ettiği ima edilmişti. Söz konusu söylentilerin doğru çıkma olasılığı yüksek. Skywalker'ın, Güç'ün dengesi için savaşan bir ekibi temsil etme olasılığı yüksek. Yani Luke Skywalker ölümden geri dönüp, Palpatine ile savaşmayacak.
Karanlık C-3PO
Daima çok konuşmasıyla, naifliği ile ve iyi yaratılışı ile tanıdığımız C-3PO da, sanki programı değiştirilmiş ve çipi yenilenmiş gibi bir görüntü sergiliyor. Sanki C-3PO İlk Düzen'de yükselmiş, üst seviye bir komutan gibi.
Gösterim Tarihi
20 Aralık 2019'da gösterime girecek yapımda; John Boyega, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Domhnall Gleeson, Joonas Suotamo, Anthony Daniels, Jimmy Vee, Billie Lourd, Billy Dee Williams, Naomi Ackie, Mark Hamill, özel efektler ve önceden yapılmış çekimlere şükürler olsun Carrie Fisher ve Ian McDiarmid gibi oyuncular yer alacak. Serinin yönetmenliği ve senaristliğini ise Lost, yeni Star Trek üçlemesi ve Star Wars: The Force Awakens'tan tanıdığımız J.J. Abrams üstlenecek.
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