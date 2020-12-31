Star Wars tarihinin en kötü karakteri kim? Anket sonucu belli oldu

Radio Times isimli İngiliz dergisi, Star Wars evreniyle ilgili bir anket gerçekleştirdi. Ankette, evrenin en kötü karakterinin hangisi olduğu soruldu. Katılımcılar, açık ara farkla Darth Vader'ı seçti...

Star Wars tarihinin en kötü karakteri kim? Anket sonucu belli oldu

Diziler, çizgi filmler, bilgisayar oyunları ve çizgi roman olarak karşımıza çıkan Star Wars efsanesi, bugün bile oldukça sıkı bir takipçi kitlesine sahip. İngiltere'nin en popüler radyo ve televizyon dergilerinden biri olan Radio Times, Star Wars evreniyle ilgili bir anket yaptı. 10 binden fazla kullanıcının katılımıyla gerçekleştirilen ankette, evrenin "en kötü" karakterinin hangisi olduğu soruldu.

DARTH VADER AÇI KARA FARKLA EN KÖTÜ KARAKTER SEÇİLDİ

Ankete göre Star Wars evreninin en kötü karakteri, Darth Vader seçildi. Bu durum, pek de şaşırtmadı. Çünkü Vader'ın olayı zaten gücü kötü yönde kullanıyor olması. Ancak katılımcılar, evrenin içine kendini iyice kaptırıp, bu karaktere karşı nefret duymaya başlamışlar. Kullanıcıların yüzde 33 gibi çok ciddi bir bölümünün bu karaktere oy vermesinin başka bir açıklaması bulunmuyor.

Darth Vader, 3.422 oy ile birinci seçilirken, bu karakteri 1.897 oy ile Palpatine takip etti. Yüzde 18'le en çok oy alan ikinci karakter, kendisini yetiştiren ustasını öldürerek hafızalara kazınmıştı.

Ankette toplam oy sayıları şu şekilde:

  • Darth Vader: Yüzde 33 (3.422 oy)
  • İmparator: Yüzde 18 (1.897 oy)
  • Büyük Amiral Thrawn: Yüzde 6 (636 oy)
  • Darth Maul: Yüzde 6 (632 oy)
  • Boba Fett: Yüzde 6 (631 oy)
  • General Grievous: Yüzde 4 (458 oy)
  • Greedo: Yüzde 4 (399 oy)
  • Moff Gideon: Yüzde 4 (381 oy)
  • Kylo Ren: Yüzde 3 (354 oy)
  • Grand Moff Tarkin: Yüzde 3 (330 oy)
  • Count Dooku: Yüzde 2 (258 oy)
  • Yüce Lider Snoke: Yüzde 2 (224 oy)
  • Kaptan Phasma: Yüzde 2 (223 oy)
  • Asajj Ventress: Yüzde 2 (193 oy)
  • Grand Inquisitor: Yüzde 2 (178 oy)
  • Jabba the Hutt: Yüzde 2 (158 oy)

DARTH VADER KİMDİR?

Darth Vader, Yıldız Savaşları serisinin orijinal üçlemesi (Yeni Bir Umut, İmparator, Jedi'ın Dönüşü) ve serinin sonradan çekilen öncül üçlemesinin üçüncü filmi olan Sith'in İntikamı filmlerinde yer alan Yıldız Savaşları karakteridir.

Darth Vader, en yakınındaki kişiyi başarısızlıklarından dolayı gözünün yaşına bakmadan silebilecek kadar zalim bir portre çizmektedir. Amiral Ozzel ve Kaptan Needa olayı buna güzel iki örnektir. En kudretli Güç kullanıcılarından biri olan Darth Vader siyah bir pelerin, pelerini gibi siyah mekanik donanımlarla kaplı zırh gibi tasarlanmış yaşam ünitesi, nefes almasını sağlayan kara maskesi ve kırmızı ışın kılıcı ile Jedi savaşçıları için güçlü bir rakiptir.

Serinin ilk üçlemesinde Darth Vader, seyircinin karşısına tamamen dönüşmüş, Güç'ün kötü yönünü temsil eden gizemli bir "Sith Lordu" olarak çıkmaktadır. Serinin daha sonradan çevrilen üçlemesinde ise Anakin Skywalker'ın güçlerini keşfetmesi ve Palpatine'in de etkisi ile Güç'ün kötü tarafına geçip Jedi şövalyeliğinden Sith lordluğuna geçişi ve Darth Vader ismini alması anlatılmaktadır.

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