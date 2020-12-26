Star Wars Hayranlarını Heyecanlandıran Instagram Mesajı

Star Wars (Yıldız Savaşları) hayranları, öncü filmlerde Samuel L Jackson tarafından oynanan ve Revenge of the Sith (Sith'in İntikamı) filminde öldürülen popüler Jedi Mace Windu'nun geri dönebileceğini düşünüyor. Bunun nedeni ise, yayınlanan bir Instagram mesajı.
72 yaşındaki aktörün doğum gününü kutlayan resmi Star Wars Instagram hesabında yer alan yazıda, "Parti bitmedi, yeni başlıyor! Samuel L Jackson'a çok mutlu bir doğum günü diliyoruz" yazıyordu. Bu mesaj, karakterin Attack of the Clones (Klonların Saldırısı) sırasında Mace Windu ve diğer Jedi'ların Geonosis'e gelerek Kont Dooku ve droid ordusuyla savaşması sırasında geçen anılara kazınmış bir cümleydi. Hayranların bir kısmı, bu kelime seçiminin Lucasfilm'in Windu'nun gelecekteki bir Star Wars projesinde geri dönüşünün işaretini vermesi olarak yorumluyor.
Bu tarz bir geri dönüşün mümkün gözükmesinin ve ortaya çıkan heyecanın sebebi, Disney'in bir grup yeni Star Wars TV dizisi ve filmini doğrulamış olması. Obi-Wan Kenobi dizisinin çekimleri başlamak üzere ve bu ay, Hayden Christensen'in dizi için tekrar Darth Vader rolünü üstleneceği doğrulandı. Bu da teorik olarak öncü filmlerde görülen diğer karakterlerin tekrar sahneye çıkmaları için bir kapı açıyor. Dizinin Episode III (Bölüm III) sonrası zaman çizgisinde Windu'nun ölü olduğu kesin olsa da, Jedi'ların öldükten sonra sıklıkla yaptıkları gibi bir Force hayaleti olarak gözükmesinin imkansız olmadığını söyleyebiliriz.
Tabi ki buradaki sorunun, pek çok internet kaynaklı söylenti ve haberde olduğu gibi hayranların muhtemelen bu mesajı gereğinden fazla derin bir şekilde incelemeleri olduğu da kesin. Ancak önümüzdeki yıllar için 10'dan fazla Star Wars projesinin masada olduğu düşünülürse, neden şu anda hemen her şeyin mümkün gözüktüğünü de tahmin edebilirsiniz.
Daha önce söylendiği gibi Revenge of the Sith'de Windu İmparator Palpatine tarafından öldürülüyor gibi gözüküyor. Ancak markada daha önce de öldüğü düşünülen pek çok karakter geri gelmişti ve bunların en son örneklerinden biri de The Madalorian'ın ikinci sezonuyla beraber tekrar karşımıza çıkan Boba Fett oluyor.
Ayrıca Jackson'ın kendisinin de bu role geri dönmeye sıcak baktığı biliniyor. Ünlü aktör daha önce Stephen Colbert ile yaptığı bir konuşmada Star Wars'da Mace Windu'yu "tekrar denemeyi" seveceğini söylemişti.
Disney tarafından duyurulan veya tartışılan yeni projelerin listesi ise şu şekilde: Obi-Wan Kenobi; Ahsoka; Rangers of the New Republic; Andor; The Bad Batch; Star Wars: Visions; Lando; The Acolyte...
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