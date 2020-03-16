WhatsApp'tan 'Gizli' diye yayılmıştı... Bakan Fahrettin Koca: Uydurma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, WhatsApp'ta ve sosyal medyada hızla yayılan; Sağlık Bakanlığı tarafından 'Gizli Belge' olarak hazırlandığı öne sürülen Corona Virüs paylaşımının uydurma olduğunu açıkladı.