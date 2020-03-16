WhatsApp'tan 'Gizli' diye yayılmıştı... Bakan Fahrettin Koca: Uydurma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, WhatsApp'ta ve sosyal medyada hızla yayılan; Sağlık Bakanlığı tarafından 'Gizli Belge' olarak hazırlandığı öne sürülen Corona Virüs paylaşımının uydurma olduğunu açıkladı.

WhatsApp'ta yayılmıştı... Bakan açıkladı: Uydurma

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, WhatsApp'ta ve sosyal medyada hızla yayılan; Sağlık Bakanlığı tarafından 'Gizle Belge' olarak hazırlandığı öne sürülen Corona Virüs paylaşımının panik yaratmak amacıyla uydurulduğunu duyurdu.

Bakan Fahrettin Koca'nın twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle:

Sosyal medya ve Whatsapp'tan yayılan "GİZLİ" belge GERÇEK DIŞIDIR. Panik yaratacağı bilinerek UYDURULMUŞTUR. Güven kaybına yol açarak, 82 milyonun zaafa düşmesini amaçlayanlar var. Hassasiyetinizle oynayanlar var. Şans tanımayın. DOĞRU HABER, RESMEN YAPILAN AÇIKLAMADIR.

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