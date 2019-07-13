Steam'den Oyun Bulmayı Kolaylaştıran İşlevler

Oyun platformu Steam, yeni deneysel işlevleriyle oyun keşfetmeyi kolaylaştırabilir!

Steam'den Oyun Bulmayı Kolaylaştıran İşlevler

Steam oyun mağazasının sahibi olan Valve, oyun aramayı kolaylaştıracak üç deneysel işlevi ortaya çıkardı.

Valve'ın yeni Steam Labs işlevlerinin bir parçası olan işlevler, bilgisayarında Steam'i yüklemiş olan kullanıcılar tarafından test edilebiliyor. Üç yeni işlev, Micro Trailers, Interactive Recommender ve Automatic Show'dan oluşuyor.

Micro Trailers, Steam'de oyunların altı saniyelik videolarını izlemenize izin veriyor. Automatic Show, en popüler oyunların tanıtım videolarını bir araya getiriyor ve 25 dakikalık bir videoya dönüştürüyor.

Yeni işlevlerin belki de en ilginç olanı Interactive Recommender ise Steam'in öneri algoritmasıyla oynamanıza izin veriyor. Yapacağınız değişiklikler ile daha popüler veya daha odaklanmış oyunları görebiliyorsunuz.

Bugün itibariyle teste açılan işlevler, her şeyin yolunda gitmesi halinde Steam'in bir parçası haline gelebilir.

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