Toyota Camry Hybrid makyajlandı! İşte makyajla birlikte gelen değişimler

Toyota Camry Hybrid modelinde ufak bir makyaj yapıldı. Görsellikte büyük değişimler geçirmeyen Camry'deki farklar, ön tampon ve ön ızgara gibi kısımlar olarak öne çıkıyor. İşte yapılan değişimler...