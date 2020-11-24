Toyota Camry Hybrid makyajlandı! İşte makyajla birlikte gelen değişimler

Toyota Camry Hybrid modelinde ufak bir makyaj yapıldı. Görsellikte büyük değişimler geçirmeyen Camry'deki farklar, ön tampon ve ön ızgara gibi kısımlar olarak öne çıkıyor. İşte yapılan değişimler...

Toyota Camry Hybrid makyajlandı! İşte makyajla birlikte gelen değişimler

Sekizinci nesil Toyota Camry, güncellenmiş D segmenti sedan Temmuz ayında Kuzey Amerika pazarı için piyasaya sürüldükten sonra, 2021 için bir orta yaşam döngüsü makyajına kavuştu. Makyajlı Camry Hybrid yakında Avrupa'sa satışa sunulacak. İşte makyajlı Toyota Camry Hybrid ve yapılan değişiklikler...

MAKYAJLI TOYOTA CAMRY HYBRID

Amerikan pazar otomobili gibi, Avrupa için Camry makyajı, hafifçe revize edilmiş bir üst ızgara bölümü ile birlikte daha belirgin bir ön hava girişi şekillendirmesi ile hafifçe yeniden tasarlanmış bir ön uca sahip. Burada, alt ızgara siyah veya koyu gri renkte olabilirken, üst ızgara kaplaması krom veya gümüş renkte yapılabilir.

Toyota Camry Hybrid'in güç aktarma organlarında herhangi bir değişim bulunmuyor. 2.5 litre dört silindirli ünite ve bir elektrik motorundan oluşan sistem toplamda 218 beygir güç üretiyor.

2021 Camry için demiryolu araçları, sırasıyla bükülmüş V şekilli jant teli tasarımına ve işlenmiş, iki tonlu çok kollu tasarıma sahip 17 inç veya 18 inç jant seçenekleriyle sunulur. Arka uçta, 2021 Camry bir dizi revize edilmiş arka lamba grubu alıyor.

İçeride, gösterge paneli yapısı, dokuz inçlik bir dokunmatik ekranı barındıracak şekilde revize edildi. Gösterge panelinin bilgi-eğlence ve klima kontrollerinin vites kolundan S-eğrisi ayrımı kalır.

Avrupa pazarı Camry ayrıca bej veya siyah renkte revize edilmiş deri iç döşemenin yanı sıra "deri benzeri" döşemelik kumaş ek panelleri de alıyor. Bunlar, iki iç kaplama paneli seçeneği ile tamamlanıyor.

Güncellenen Camry'deki güvenlik ekipmanı güncellemeleri, artık gündüz önden öne yaklaşan araç algılama, Acil Durum Direksiyon Yardımı (ESA) ve Kavşak Dönüş Yardımı'nı içeren Ön Çarpışma Sistemi (PCS) özellik setine eklemeler içeriyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

OPPO A73 İncelemesi

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
EBA TV ders programı (23-27 Kasım) belli oldu! İşte EBA TV ilkokul, ortaokul, lise yayın akışı
27 Kasım 2020 BİM aktüel kataloğunda HP laptop, Hometech Tablet, drone ve daha birçok sürpriz ürün...
26 Kasım 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Realme Cep Telefonu fırsatı
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye 3. sezon tarihi belli mi?
Günün En çok Okunanları
En iyi bilim kurgu filmleri! Tüm zamanların en iyi top 47 bilim kurgu filmi
Yok Olduğu Düşünülen Mavi Balinalar, Şaşırtıcı Bir Biçimde Geri Döndü
Stranger Things Dördüncü Sezona Dev Bir İsim Katılıyor: "Freddy Krueger"
Netflix'in en çok izlenen mini dizisi "The Queen's Gambit" oldu!
Hubble Uzay Teleskobu, Garip Bir Sarmal Galaksi Keşfetti

 

 