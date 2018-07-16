"Surface Andromeda" Kampanyası İşe Yaradı
Microsoft'un gizemli cihazı Surface Andromeda, hakkında açılan "iptal edilmesin" kampanyasından sonra yeniden ortaya çıktı.
Microsoft'un katlanabilir, çevrilebilir ve hatta dizüstü bilgisayar veyahut mobil oyun konsolu şeklinde kullanılabilir gizemli cihazı Surface Andromeda, tamamen yılan hikayesine dönmüş durumda. Adı bile sürekli değişen, Microsoft Surface Phone, Microsoft Andromeda şeklinde anıldıktan sonra artık Surface Andromeda haline gelen bu gizemli cihaz için son gelişmeler ise oldukça ilginç. Olanları hemen anlatmaya başlayalım ve Andromeda'nın akıbeti hakkında bilgi verelim:
Birkaç gün önce, Microsoft'un Surface Andromeda cihazını süresiz olarak ertelediği söylentileri ortaya çıkmıştı. Bu da projenin iptal edildiği anlamına geliyor pek tabii. Bunun üzerine Neowin Kıdemli Haber Editörü Rich Woods, Microsoft'un cihazı iptal ederek, kendisini ve bu cihazı bekleyen diğer kişileri haksızlığa uğratacağına inandığına ilişkin bir haber kaleme aldı. Ne olduysa da bundan sonra oldu.
Bu haberin ardından Zachary Hinski adında bir kullanıcı Change.org üzerinde bir kampanya başlatarak, Surface Andromeda'yı bekleyen tüm teknoloji severlerin bu kampanyaya imza atmasını istedi. Hedefi 25 bin imza olarak başlayan kampanya şu an 15572 kişi tarafından imzalanmış durumda ve hızla artmayı sürdürüyor.
Bu girişimin ardından Microsoft'a yakınlığıyla bilinen Brad Sams, kendi blogunda konuyla ilgili bir açıklamada bulundu ve Surface Andromeda'nın yolculuğuna devam ettiğini yazdı. Andromeda'nın gecikmesinin sebebinin, cihazın donanım ve yazılımının üzerinde çalışılması olduğunu açıklayan Sams, cihazı yakında göremeyeceğimizi de belirtiyor. Zira, Microsoft büyük beklenti yarattığının farkında ve bu işi açıkçası, bizim tabirimizle eline yüzüne bulaştırmak istemiyor ve o denli dikkatli davranmaya çalışıyor. Bekleyip göreceğiz. Muhtemelen 2019 yılında "Surface Andromeda" ile ilgili net bir şeyler görmeye başlarız.
Ercan Uğurlu
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