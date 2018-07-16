"Surface Andromeda" Kampanyası İşe Yaradı

Microsoft'un gizemli cihazı Surface Andromeda, hakkında açılan "iptal edilmesin" kampanyasından sonra yeniden ortaya çıktı.

"Surface Andromeda" Kampanyası İşe Yaradı

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