Synaptics'e Göre Yeni Nesil Windows Geliyor
Windows'un "bir sonraki nesil" sürümüyle ilgili ipucu, bir teknoloji devi sayesinde ortaya çıktı!
Windows meraklılarını heyecanlandıracak bir bilgi, biyometrik sensör firması Synaptics tarafından paylaşıldı.
AMD ile yeni bir parmak izi standardı geliştirmek üzere güçlerini birleştiren Synaptics, parmak izlerini sistemden ve işletim sisteminden tamamen ayrı olarak depolamak istiyor. Bu, doğrulama sürecine yeni bir güvenlik katmanı ekliyor. Synaptics'in duyurusuna göre teknoloji, AMD'nin Ryzen Mobile platformlarını ve Microsoft'un "yeni nesil işletim sistemini" temel alıyor.
"Yeni nesil işletim sistemi" sözcükleri, duyurunun ilk paragrafında iki kez geçiyor. Microsoft, konuyla ilgili henüz herhangi bir doğrulama yapmadı ancak Windows 10'un hafif ve modern bir sürümünün dedikodularını daha önce duymuştuk. Windows Core OS adlı bu işletim sisteminin modüler olacağı ve her tür cihaza adapte olacağı söyleniyordu. Bu işletim sisteminin daha geleneksel PC'lerde çalışan sürümünün kod adı ise Polaris idi.
Microsoft'un partner konferansı Inspire, 15-18 Temmuz arasında yapılacak. Bu etkinlikte Windows Core OS ve Polaris hakkında yeni bilgiler almamız mümkün olabilir.
Zeynel A. Öztürk
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