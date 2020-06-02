Tabletleri, Koronavirüs Salgını ve Uzaktan Çalışma Bile Kurtaramadı

Küresel salgın esnasında masaüstü ve laptop satışları artarken tablet satışları gerilemeye devam etti.
Analist firma IDC'den gelen bilgiler, tabletlerde kısa bir süreliğine artış gözlendiğini, ancak Çin'deki üretim tesislerinin kapanmasıyla tedarik sorunu yaşandığını söylüyor. IDC'ye göre Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki (EMEA) tablet satışları, 2020'nin ilk çeyreğinde 8,8 milyon cihaz olarak gerçekleşti. Bu, 2019'un birinci çeyreğine göre yüzde 9,6'lık bir düşüş yaşandığı anlamına geliyor.
IDC'nin EMEA tablet satış verilerine göre 2020'nin ilk çeyreğinde Samsung, yüzde 24,5'lik pazar payıyla birinciliğini sürdürdü. Samsung'un hemen ardından ikinci sırada ise yüzde 23,8 ile Apple yer aldı. Üçüncü, dördüncü ve beşinci sırada sırasıyla Huawei, Lenovo ve Microsoft yer aldı. İstatistikler, düşüşten en çok Samsung, Apple ve Huawei'nin etkilendiğini söylüyor.
IDC, korona virüsü salgınının tablet satışlarındaki etkilerinin yılın ikinci yarısında devam etmesinin muhtemel olduğunu söylüyor.
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