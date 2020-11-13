Tanıtılmasının Üzerinden Sadece Aylar Geçen Telefona Android Şoku

Ülkemizde yer almasa da OnePlus telefonları dünya genelinde büyük rağbet görüyor. Şirketin geçen ay tanıttığı Nord N10 5G de önemli modellerden biri olmuştu. Ancak bu cihazla ilgili üzücü bir gelişme yaşanıyor.
OnePlus tarafından yapılan açıklamaya göre OnePlus Nord N10 5G, Android 12 güncellemesi almayacak. Telefon kutusundan Android 10 ile çıkıyor ve bir sonraki büyük güncelleme olacak olan Android 11 işletim sistemine güncellenecek. Fakat bu son olacak. Neden böyle bir durum yaşandığı ise şimdilik bilinmiyor.
OnePlus Nord N10 5G, Android 12'yi almayacak olsa da güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek.
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