Tartışmalı İsmin Sürpriz Kitabı Geliyor!
Birkaç yıl önce Dünya'yı sarsan açıklamaları ile tanıdığımız tartışmalı isim, anılarını bir kitapta paylaşmaya hazırlanıyor!
- Levent Öztürk
Eski NSA çalışanı ve sonrasında muhbiri olan Edward Snowden anılarını yayınlamaya hazırlanıyor. Snowden, geçtiğimiz gün yolda olan kitabını resmi olarak duyurdu. Permament Record isimli kitap, 17 Eylül tarihinde satışa sunulacak.
Snowden, 2013 yılında NSA izleme programlarını habercilere sızdırmış ve bu bilgiler The Guardian ve The Washington Post gibi gazetelerde yayınlanarak yeni online dönemde mahremiyet hakkında yeni endişelerin ortaya çıkmasına sebep olmuştu.
Kitabın yayımcısı Macmillan Publishing'in sitesine göre Permanent Record "ilk defa Snowden'in hayatının hikayesini sunacak. Ayrıca kendisinin izleme sisteminin kurulmasına nasıl yardım ettiğini ve daha sonra yıkmak için neyin kendisini motive ettiğini ortaya çıkartacak."
Snowden, Twitter üzerinde sadece "Bir kitap yazdım." mesajını paylaştı. 352 sayfa uzunluğunda olan Permanent Record 30 dolar fiyatı ile satışa sunulacak...
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