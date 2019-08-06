Tartışmalı İsmin Sürpriz Kitabı Geliyor!

Birkaç yıl önce Dünya'yı sarsan açıklamaları ile tanıdığımız tartışmalı isim, anılarını bir kitapta paylaşmaya hazırlanıyor!

06 Ağustos 2019 20:00

Levent Öztürk