TCL'den Sevgiliye Özel Kulaklık: MOVEAUDIO

Kulaklıklar günümüzde müzik ve sesli eğlence aktivitelerinde önemli bir rol oynuyor. 2022 yılının ilk özel günü olan 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken hangi hediyeyi alsam diye düşünüyorsanız, TCL Communication'ın TCL MOVEAUDIO gerçek kablosuz kulaklık ürün ailesinin üyelerinden biri ile sevgilinizi mutlu edebilirsiniz.
Özellikle günlük hayatın önemli kısmı hareket halinde geçtiği için kulak içi konfor, sorunsuz dinleme, üstün bağlantı ve uğraş gerektirmeyen şarj imkanlarını sunan doğru kulaklıkları tercih etmek de çok önemli. Birçok kişi kulaklığını her gün birkaç saat kullansa da özellikle koşu yaparken ya da telefonla görüşürken şarjın bitmesi sorun yaratabiliyor. TCL MOVEAUDIO S600 ise tek bir şarjda 8 saate varan müzik çalma süresinin yanı sıra şarj kutusu kullanıldığında 32 saate varan batarya ömrüyle sevdiğiniz kişiye hareket halindeyken dinleme süresinden fazlasını sunacak. Ayrıca Hızlı Eşleşme özelliği sayesinde kulaklıkları akıllı telefonla bağlama işlemi tek bir dokunuşla yapılıyor. Sevgilinizin MOVEAUDIO S600 kulaklıkları çalıştırması, cihazları eşleştirme moduna alması ve bağlantıyı akıllı telefonlarından onaylaması yeterli olacak. Kulaklıklar bu kadar kolay bir şekilde kullanıma hazır oluyor.
Ortamdaki gürültüden etkilenmeye son
TCL MOVEAUDIO kulaklıklarda farklı kullanım alanları için net ses sağlama ve ses özelleştirme imkânı da bulunuyor. Yüksek performans sunacak şekilde geliştirilen gerçek kablosuz kulaklık TCL MOVEAUDIO S180 barındırdığı gelişmiş ses engelleme ve gürültü izolasyon teknolojileri sayesinde sevgiliniz müzik dinlerken veya arama yaparken herhangi bir sorunla karşılaşmadan kesintisiz iletişimin ve en üst düzeyde berrak ses kalitesinin keyfini çıkarabilecek. Ayrıca TCL MOVEAUDIO S600'ün güçlü Aktif Gürültü Engelleme özelliği ve TCL MOVEAUDIO S180'in çift mikrofonlu hüzme biçimlendirici algoritması ile sevgiliniz ortamdaki gürültüden etkilenmeden arama sırasında söylenenleri kolaylıkla ve ultra netlikle duyabilecek. TCL MOVEAUDIO S108 ise arama sırasında arkadaki sesleri ortadan kaldıran ENC teknolojisini kullanarak ortamdaki gürültünün konuşmayı etkilemesine izin vermiyor ve bu sayede sevdiğiniz kişi çevresi ile iletişimini de koparmak zorunda kalmayacak.
Etrafında sesleri duymak için kulaklıkları çıkarmaya gerek yok
TCL MOVEAUDIO kulaklıklar, artırılmış bağlantı ve kolay kullanım imkânı da sunuyor. MOVEAUDIO S600 ve TCL MOVEAUDIO S180'de bulunan Şeffaflık Modu sayesinde hediye verdiğiniz kişi, kulaklığı çıkarmadan etrafındaki sesleri duyabilecek. TCL Connect uygulaması ile birlikte kullanılabilen TCL MOVEAUDIO S600'ün özellikleri sevdiğiniz kişinin tercihine göre ayarlanabiliyor ve bu sayede kolayca kişiselleştirilebiliyor. Tüm aktiviteler için güvenli dinleme deneyimi sunan TCL MOVEAUDIO ürünlerindeki IP54 ve IPX4 özellikleri ise su ve tere karşı dayanıklılık sağlarken sevgiliniz her aktivitede ve her koşulda müzik dinleyebilecek.
- Beyaz rengi ile MOVEAUDIO S600 1.499 TL'den satışta.
- İnci Beyazı ve Kömür Siyahı renk seçeneklerine sahip MOVEAUDIO S180 1.049 TL'den satışta.
- İnci Beyazı rengiyle MOVEAUDIO S108 699 TL'den satışta.
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