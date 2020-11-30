Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne Turkcell'den Uçtan Uca Dijital Altyapı

Türkiye'nin sağlık alanında dijital dönüşümüne öncülük eden Turkcell, Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin altyapısını uçtan uca dijitalleştirdi. Tekirdağ Şehir Hastanesi böylece, yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi'ne (HBYS) dahil edilerek dijital altyapısını Turkcell'in sağladığı yedinci şehir hastanesi oldu.