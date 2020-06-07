Telefon Satışları, Koronavirüs ile Birlikte Rekor Bir Düşüşe Sahne Oldu

Koronavirüs sadece sağlığımızı değil, ekonomiyi ve harcama alışkanlıklarımızı da vurdu: 2020'nin ilk üç ayında akıllı telefon piyasası, rekor bir düşüşe imza attı.