Telefon Satışları, Koronavirüs ile Birlikte Rekor Bir Düşüşe Sahne Oldu

Koronavirüs sadece sağlığımızı değil, ekonomiyi ve harcama alışkanlıklarımızı da vurdu: 2020'nin ilk üç ayında akıllı telefon piyasası, rekor bir düşüşe imza attı.

  • Levent Öztürk
Akıllı telefonlarda rekor düşüş

Araştırma firması Gartner'in son çalışmasına göre, 2020'nin ilk üç ayında akıllı telefon satışları, Koronavirüs salgınının etkisiyle, küresel olarak %20 oranında gerilemiş durumda. Bu gerilemenin, karantina kararları ve ekonomik belirsizlik sebebiyle tüketicilerin zaruri olmayan harcamalarını kısmalarının bir sonucu olduğu söylenebilir.

Gartner kıdemli araştırma analisti Anshul Gupta'nın söylediğine göre Koronavirüs salgını, küresel akıllı telefon pazarının "şu ana kadarki en kötü gerilemesini" yaşamasına sebep oldu. Öne çıkan çoğu Çinli üretici ve Apple, Çin'deki fabrikalarının geçici kapanmasından ve karantina kararları sebebiyle azalan tüketici harcamalarından ciddi bir şekilde etkilendi.

Dünya'nın en büyük akıllı telefon satıcıları Samsung, Huawei ve Apple'ın her biri, ilk çeyrek satışlarında rekor bir düşüş kaydettiler. Samsung bu düşüş sırasında birincilik konumunu korumayı başardı ve Gartner'ın belirttiği üzere, daha sert bir düşüş yaşamamasının sebebi "Çin'deki sınırlı varlığı" oldu.

Gartner, geçtiğimiz haftalarda da PC, tablet ve cep telefonları gibi cihazların dağıtımının bu yıl salgın sebebiyle küresel olarak %13,6 düşeceğini tahmin etmişti. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 12 Haziran 2020 aktüel kataloğunda drone, TV ve akıllı bileklik sürprizi
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? Gözler La Casa De Papel 5. sezonda!
5 Haziran 2020 BİM aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
4 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda teknolojik ürünler dikkat çekiyor
Günün En çok Okunanları
Dropbox Password Tanıtıldı. Peki, Dropbox Password Nedir, Nasıl Kullanılır?
Okyanus Kenarında Yaşanan Toprak Kayması, 8 Evi Böyle Sulara Sürükledi
Siber Saldırganlar E-postaları Hedef Alıyor. Peki, Nasıl Korunabilirsiniz?
Telefon Satışları, Koronavirüs ile Birlikte Rekor Bir Düşüşe Sahne Oldu
HUAWEI MatePad T8 Satışa Çıktı! İşte Özellikleri ve Fiyatı!

 

 