Telefon Satışları, Koronavirüs ile Birlikte Rekor Bir Düşüşe Sahne Oldu

Araştırma firması Gartner'in son çalışmasına göre, 2020'nin ilk üç ayında akıllı telefon satışları, Koronavirüs salgınının etkisiyle, küresel olarak %20 oranında gerilemiş durumda. Bu gerilemenin, karantina kararları ve ekonomik belirsizlik sebebiyle tüketicilerin zaruri olmayan harcamalarını kısmalarının bir sonucu olduğu söylenebilir.
Gartner kıdemli araştırma analisti Anshul Gupta'nın söylediğine göre Koronavirüs salgını, küresel akıllı telefon pazarının "şu ana kadarki en kötü gerilemesini" yaşamasına sebep oldu. Öne çıkan çoğu Çinli üretici ve Apple, Çin'deki fabrikalarının geçici kapanmasından ve karantina kararları sebebiyle azalan tüketici harcamalarından ciddi bir şekilde etkilendi.
Dünya'nın en büyük akıllı telefon satıcıları Samsung, Huawei ve Apple'ın her biri, ilk çeyrek satışlarında rekor bir düşüş kaydettiler. Samsung bu düşüş sırasında birincilik konumunu korumayı başardı ve Gartner'ın belirttiği üzere, daha sert bir düşüş yaşamamasının sebebi "Çin'deki sınırlı varlığı" oldu.
Gartner, geçtiğimiz haftalarda da PC, tablet ve cep telefonları gibi cihazların dağıtımının bu yıl salgın sebebiyle küresel olarak %13,6 düşeceğini tahmin etmişti.
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