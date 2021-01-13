Telegram'ın Kullanıcı Sayısının, 3 Günde Ne Kadar Arttığı Belli Oldu

WhatsApp'ı terk edip alternatif mesajlaşma uygulamalarına geçenlerin sayısı, en azından Telegram cephesi için belli oldu. Telegram kurucusu Pavel Durov, platformun yeni kullanıcı sayısını ve gelecek planlarını açıkladı.