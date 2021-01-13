Telegram'ın Kullanıcı Sayısının, 3 Günde Ne Kadar Arttığı Belli Oldu

WhatsApp'ı terk etmeye başlayanların 1 numaralı adresleri arasında Telegram uygulamasının ayrı bir yeri olduğu kesin. Ama geride kalan çalkantılı 1 hafta sonrasında kaç kişinin WhatsApp'ı terk ettiği ve diğer uygulamalara geçtiği net olarak belli değil. Neyse ki Telegram cephesinde, uygulamanın yeni kullanıcı sayısı hakkında önemli bir açıklama geldi.
Telegram'ın Rus kurucusu Pavel Durov, geçtiğimiz gün Telegram kanalı üzerinden yaptığı açıklama ile, merak edilen sorunun cevabını verdi. Pavel, son 3 gündür Telegram kullanıcılarının sayısında büyük bir artış olduğunu söyledi. Dahası, 10 Ocak 2021 tarihi itibarı ile, platformun toplam kullanıcı sayısının 500 milyona yaklaştığının altını çizdi. 2020 yılının sonlarında, Telegram'ın kullanıcı sayısı yaklaşık 400 milyon olarak açıklanmıştı.
WhatsApp, Telegram ve diğerleri... Hangisi, kaç kullanıcıya sahip?
Özetlemek gerekirse Telegram, WhatsApp'ın kullanıcı sözleşmesinde yaptığı değişikliklerden sonra kullanıcı sayısını yüzde 20 oranında artırmış gibi görünüyor. Bu da, 100 milyon kişilik bir artış anlamına geliyor.
Telegram'da Reklam Olacak mı?
Durov, mesajında 500 milyon kullanıcıya ulaşmanın masrafları da artıracağını da söylüyor. Bir kullanıcının "Eğer size yardımcı olacaksa, günde iki kere 30 saniyelik reklam izlemeyi kabul ederim" şeklindeki mesajı, Durov tarafından şöyle karşılandı:
"Teşekkürler, ancak sizi Telegram'da 30 saniyelik reklamları görüntülemeye asla zorlamayacağız. Eğer reklam yayınlamaya kesin olarak karar verirsek, yalnızca sunucu ve trafik maliyetleri nedeniyle olacak. Reklamlar, herhangi bir özel veriye dayalı olmayacak; Facebook gibi "hedeflenen reklamlar" bulunmayacak. Bu nedenle, özel veri toplama, kullanıcı profili oluşturma gibi durumlar olmayacak. Ve eğer belli kanallarımızı (diğer uygulamalarda olmayan) kullanmazsanız, tek bir reklam bile görmeyeceksiniz."
Telegram Nedir, Kimin? Ücretli mi? Kurucusu Kim? WhatsApp'tan Ne Farkı Var?
Durov, son olarak şu mesajı veriyor: "Diğer popüler uygulamaların aksine, Telegram'ın hesap vereceği hissedarlar veya reklam verenler yoktur. Pazarlamacılar, veri madencileri veya devlet kurumları ile anlaşma yapmayız. Ağustos 2013'te kullanıma açıldığımız günden beri, kullanıcılarımızın özel verilerinin tek bir baytını üçüncü taraflarla paylaşmadık. Bu şekilde çalışıyoruz. Çünkü Telegram'ı bir kuruluş veya uygulama olarak görmüyoruz. Bizim için Telegram bir fikirdir, bu gezegendeki herkesin özgür olma hakkı olduğu düşüncesidir."
Kısacası, Telegram hızla büyüyor ve artan masrafları için bazı planları olduğu belli. Ama bu planlar arasında reklamları "insanların gözüne sokmak" ya da bilgi toplamak gibi şeyler bulunmuyor. Bakalım zaten hızla büyüyen Telegram, bu açıklamalardan sonra bu hızı daha da artırmayı başaracak mı?
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