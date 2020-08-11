Tersine mühendislik nedir? Tersine mühendislik nerelerde kullanılır?

Teknolojinin sınır tanımadan hızla geliştiği çağımızda oldukça önemli bir kavram tersine mühendislik. Öyle ki sürekli birileri yeni teknolojiler üretirken diğerleri de çeşitli amaçlarla bu teknolojileri yakalamaya çalışıyor. Bu teknolojiler endüstriyel hatta askeri endüstri alanında olabilirken, yeri geliyor yazılımsal teknolojiler olabiliyor. Fakat şirketler yıllarca ar-ge yapıp tonlarca para ve zaman harcadıkları bu teknolojileri paylaşma ve öğretme konusunda pek te istekli olmuyorlar. Özellikle de kendi sektörlerinde kendilerine rakip istemiyorlarsa bu bilgiler o şirketin gerçek hazinesi oluyor. Duruma göre bu yeni bir mühendislik tekniği yada bir yazılımın kaynak kodları, algoritması, mimarisi olabiliyor. Şimdi özetle tersine mühendislik neymiş bunu açıklayalım.
Tersine Mühendislik Nedir?
Tersine mühendislik yada global adıyla Reverse engineering (kısacası "RE") aslında bir mühendislik disiplini diyebiliriz. Mevcut olan bir sistemin, yazılımın ya da aracın doğrudan kaynak kodlarına ya da teknik bilgisine sahip olmadan, o aracın algoritmasını, mantığını analiz ederek onu çözmek ve bir emsalini yapabilecek seviyeye gelmektir. Yazımızın genelinden de anlaşılacağı gibi aslında tersine mühendislik, mühendisliğin temelini oluşturuyor. Analiz etmeye ve elde edilen verileri çözümleyerek bir ürün çıkarmak işte tersine mühendisliğin temeli bu.
Tersine Mühendislik (RE) Örnekleri
Ülkemiz için de çok önemli bir konu olan tersine mühendislik pek çok kurum ve firmamız tarafından da başarı ile uygulanmıştır. Buna örnek olarak ülkemizin savaşan şahinleri olan F-16'ların "IFF" yazılımları tersine mühendislik ile düzenlenmiş ve tamamen ülkemizin protokollerine uygun bir "IFF" yazılarak F-16'larımıza yüklenmiştir. Böylece önemli bir güvenlik zafiyetinden kurtulmuş, stratejik olarak bu alanda bağımsızlığını kazanmıştır. Yine İHA teknolojisi ülkemizde tersine mühendisliğin başarılı örneklerinden birisidir. Bu kez yazılımla kalmayıp teknik anlamda da bir tersine mühendislikten bahsediyoruz. Bizde bu disiplin en popüler meyvelerini askeri teknolojilerde vermiş olsa da her alanda var olan bir kavram. Vermiş olduğumuz iki örnekte askeri alanda oldu. Bunun sebebi ülkemizde en çok askeri alanda öne çıkması şimdi biraz daha sivil teknolojilere yönelelim. Sosyal medyada dahi bu teknik kullanılmaktadır. Bu duruma verilebilecek en yaygın örneklerden biri ise Snapchat'in Facebook tarafından tersine mühendislik ile kopyalanmasıdır. Bunun üzerine Facebook alt uygulamaları olan Messenger, WhatsApp ve Instagram'a hikayeler(Story) ve durum gibi bir özellik eklemiştir. Ayrıca Snapchat'in canlı filtre özelliği de pek çok yazılımcı tarafından tersine mühendislik ile çözüldü ve pek çok farklı uygulamada, yazılımda kullanıldı.
Tersine Mühendisliğin Önemi
Yazımızın genelinden anlaşılacağı üzere tersine mühendislik hızla gelişen teknolojiyi yakalamak ve adapte olabilmek için en küçük yazılımcıdan, şirketlerden, devletlere kadar her kurum ve kuruluşun ihtiyaç duyduğu kullandığı bir yöntem. Bu yöntem ile sektördeki rakiplerinizin önünü kesmekten, ülkenizin savuma ağını güçlendirmeye kadar her şeyi yapmanız mümkün. Hızlı ve etkili bir RE çalışması sizden bir adım önde olan rakiplerinizin önüne geçmenize fırsat verir. Yeni bir şey ortaya koymak yıllarca zaman ve milyonlarca para gerektirirken tersine mühendislik çok daha kısa zamanda ve daha az ar-ge maliyeti ile o teknolojiye ulaşma şansını verir. İşte bu sebeple günümüzde güncel teknolojilerin bel kemiği ar-ge çalışmalarından sonra tersine mühendislik çalışmalarıdır.
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