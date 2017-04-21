Tesla, 53.000 Aracını Geri Çağırıyor!
Tesla, güvenlik endişesi nedeniyle 53.000 aracını daha geri çağırdı. İşte bu geri çağırmaya neden olan sorun...
Tesla, 2016 yılında Şubat ve Ekim ayları arasında üretilen 53.000 Model X ve Model S aracını geri çağırıyor. Bu araçların bazıları, elektronik el freninin kapatılmasını engelleyen bir hataya sahip olabilirler. Her ne kadar bu sorun henüz bir güvenlik problemine veya kazaya sebep olmuş olmasa da, Tesla araçlarını güvenlik adına geri çağırmaya karar verdi.
Firmanın üçüncü parti sağlayıcıları tarafından üretilen küçük bir cihaz bu soruna sebep oluyor. Tesla'nın tahminine göre geri çağrılan 53.000 aracın %5'inden daha azı bu parçaya sahip ancak firma, sonradan üzülmektense tedbirli olmayı tercih ediyor. Değişim işlemi sadece 45 dakika sürüyor ve potansiyel olarak etkilenmiş olan araçların tamamının Tesla'ya getirildiği varsayılır ise, geri çağırma süreci 2017 Kasım ayına kadar bitmiş olacak.
Firma 2015 yılının Kasım ayında da güvenlik endişeleri sebebiyle (sorun bir kazaya sebep olmadan önce) 90.000 adet Model S sedanı geri çağırmıştı ve 2016 Nisan ayında da yeni sunulmuş Model X SUV'ları geri çağırmıştı. Hatta firma, 2014 yılında da neredeyse 30.000 duvar şarjını geri çağırarak değiştirmişti...
Levent Öztürk
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