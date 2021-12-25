Tesla'dan "Anında Görüntü": Soruşturma, Güncelleme Getiriyor!

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi'nin, Tesla'nın sunduğu "Passenger Play" hizmeti hakkında araştırma başlattığını daha önce sizlerle paylaşmıştık. Bu özellik, Tesla otomobillerin bilgi-eğlence ekranlarında, hareket halindeyken bile bazı oyunların oynanmasını sağlıyor.
Tesla ise, araştırma başlatıldıktan hemen sonra, bu konuda önlem almaya hazırlanıyor. Guardian, Tesla'nın hareket halindeyken Passenger Play'i devre dışı bırakan bir güncelleme sunacağını bildirdi. İdarenin bir sözcüsü, Tesla'nın, konuyu yetkililerle görüştükten sonra değişikliğe söz verdiğini söyledi. Güncellemenin ne zaman geleceğine dair bir açıklama yapılmadı, ancak gelecekteki oyun oturumları için park etmeniz gerekeceğini varsayabiliriz.
Sözcü, güncellemeye rağmen soruşturmanın devam edeceğini de vurguladı. NHTSA, Araç Güvenliği Yasası'nın, şirketlerin dikkati dağılmış sürüş de dahil olmak üzere önemli güvenlik riskleri oluşturan arabaları satmasını engellediğini yineledi. Soruşturma, 2017 ve 2022 model yılları arasında yaklaşık 580.000 Tesla EV'yi kapsıyor.
Tesla artık bir halkla ilişkiler ekibine sahip değil ve henüz bir yorum yapmadı. Yine de özellik değişikliği şaşırtıcı değil. NHTSA, Tesla'nın ihmalkar olduğunu tespit ederse, eylemsizlik sonuçları daha da kötüleştirebilir. Ayrıca rekabet de önemli bir baskı yaratıyor. Mercedes-Benz kısa süre önce sürüş sırasında video oynatmaya izin veren bir hatayı düzeltti. Tesla'nın aynı düzeltmeyi yapmayı reddetmesi firmanın güvenlik hakkındaki düşünceleri için iyi görünmezdi.
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