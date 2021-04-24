Tesla'dan, Çin ile Krize Neden Olan Veri Toplama Konusunda Yeni Açıklama

Çin Hükümetinin, Elon Musk'ın elektrikli araçlarında yer alan kameralar tarafından toplanan hassas bilgilerden rahatsız olduğu bilinen bir gerçek. Tesla'dan, Çin'i ikna etmek için yeni bir açıklama daha geldi.

  • Ercan Uğurlu
Tesla'dan Çin'de Toplanan Veriyle İlgili Açıklama

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Tesla'dan, Çin ile Krize Neden Olan Veri Toplama Konusunda Yeni Açıklama

 

 