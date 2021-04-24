Tesla'dan, Çin ile Krize Neden Olan Veri Toplama Konusunda Yeni Açıklama

Bir ülkeden toplanan verilerin o ülkede kalması gerektiği konusu son yıllarda pek çok ülke tarafından tartışılan ve özen gösterilen bir konu. Dijital verinin farklı ülkelere aktarılması konusuna dikkat eden hükümetler arasında Çin de yer alıyor. Çin, özellikle Tesla'dan endişeli. Elon Musk da, daha önce bu konuda açıklama yapmıştı.
Çin hükümeti, Tesla'nın elektrikli otomobillerinde yer alan kameraların elde ettiği hassas veriler konusunda endişesini dile getirmişti. Çin pazarı, nüfus yoğunluğu bakımından her otomobil üreticisi gibi Tesla için de bir hayli önemli bir pazar. Bu nedenle bu pazarda kalmak için endişeleri gidermenin doğru olacağını düşünen Tesla yetkilileri, Elon Musk'ın açıklamasından sonra yen bir açıklama daha yaptı.
Tesla, yaptığı açıklama ile Çin'in verisinin Çin'de kalacağını söyleyerek Çin hükümetinin içini rahatlatmış durumda. Tesla'nın Çin Halk Cumhuriyeti iletişim ve hükümet işleri başkanı Grace Tao tarafından yapılan açıklamada, Tesla'nın, Çin yasalarına ve düzenlemelerine uyması gereken bir şirket olması gerektiği söylenirken, ülkede toplanan her türlü bilginin iyi bir şekilde korunacağı da ifade edildi.
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