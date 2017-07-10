Tesla, Dünya'nın En Büyük Li-Ion Pilini Üretecek
Güney Avustralya ile anlaşmayı başaran Elon Musk, pili 100 gün içerisinde üretemezlerse ücret almayacağını söyledi.
Tesla şirketinin CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz Mart ayında elektrikli otomobil şirketinin Güney Avustralya'nın kötü hava şartlarından dolayı yaşadığı elektrik kesintilerine çözüm üretebileceğini açıklamıştı. Zamanında Musk projeyi çok ciddiye aldığını Twitter'dan açıklamış, ayrıca eğer 100 gün içinde tamamlanmazsa ücret talep etmeyecekleri konusunda söz vermişti. Şimdi ise Güney Avustralya hükumeti ile anlaşmayı başaran şirket, sözünü yerine getirmek için büyük bir fırsat yakalamış oldu.
Tesla, probleme çözüm olabilecek diğer 91 uluslararası şirketi yenerek hükumetle anlaştı. Musk bu zaferi ününe ve 100-megawatt'lık lityum-iyon enerji depolama sorununu sadece 100 günde çözeceğine söz vermesine borçlu gibi görünüyor. Eğer Tesla bu pili üretmeyi başarırsa, Dünya tarihindeki en büyük li-ion pil rekoru kırılabilir. Şirket, 2015'te geliştirdiği Powerpack sisteminden yola çıkarak bu projeyi tamamlamayı planlıyor.
Pil, Güney Avustralya'nın Jamestown kentinin dışında bulunan Fransız şirket Neoen'un Hornsdale Wind Farm'da üretilen rüzgar enerjisini depolayacak. Tesla, dün yayınladığı bir bildiride, "Tesla Powerpack sistemi, ülkenin yenilenebilir enerjiye geçmesine katkıda bulunarak, dayanıklı ve modern bir elektrik ağının ilerlemesini sağlayacak."
Aralık 2017'de tamamlanması planlanan proje, dünya'nın en büyük lityum-iyon pili ile enerji depolama projesi olacak ve 30,000'den fazla eve elektrik sağlayacak. Şu anda dünya'da bulunan en büyük pil sadce 30-megawatt kapasiteye sahip.
Ali Ruhi Öztürk
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