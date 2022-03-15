Tesla, Elektrikli Araçlarının Fiyatlarını Önemli Ölçüde Artırdı

Tesla, elektrikli araçlarının fiyatlarını bu ay içerisinde ikinci kez artırdı. Geçtiğimiz hafta bazı uzun menzilli modellerin fiyatının 1.000 dolar artmasından sonra, otomobil üreticisi şimdi ürün yelpazesinde çok daha büyük bir fiyat artışı gerçekleştirdi. Electrek'in bildirdiği üzere, artık temel Model 3 için fiyatlar 2.000 dolar artarak 46.990 dolardan başlıyor.
Model Y'nin fiyatları ise artık uzun menzilli versiyon için 62.990 dolar ile, öncekinden 2.000 dolar daha yukarıdan başlıyor. Tesla, Performance versiyonunun fiyatını da 3.000 dolar artırarak 67.990 dolara çıkardı. Her iki Model S seçeneği için Tesla, önceki fiyatlarına 5.000 dolar ekledi ve bu da en az 99.990 dolar harcamanız gerektiği anlamına geliyor. Model X ise 10.000 dolar gibi muazzam bir artışla 114.990 dolara çıktı.
Tesla, bir gecede sessizce fiyatları artırmış olsa da, bu karar bir anda ortaya çıkmadı. CEO Elon Musk, Twitter'da fiyat artışı olasılığını ima etmişti ve hem Tesla hem de SpaceX'in "hammadde [ve] lojistikte son zamanlarda önemli bir enflasyon baskısı" gördüğünü söylemişti. Ayrıntılara girmemiş olsa da, Rusya'nın ihraç ettiği hammaddelerin kıtlığına ilişkin korkular nedeniyle yükselen emtia fiyatlarıyla ilgili bir makaleye de bağlantı vermişti.
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden etkilenen malzemelerden biri, fiyatları yükselen ve savaşın başlamasından bu yana ikiye katlanan nikel. Rusya, Tesla ve diğer EV üreticileri tarafından kullanılan lityum iyon pillerin kritik bir bileşeni olan metalin önemli bir tedarikçisi. Ayrıca Electrek, Tesla'nın benzin fiyatlarındaki artışın neden olduğu elektrikli araçlara artan ilgi nedeniyle yeni siparişlerde büyük bir artış yaşadığını söylüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın