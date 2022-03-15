Tesla, Elektrikli Araçlarının Fiyatlarını Önemli Ölçüde Artırdı

Elon Musk'ın kısa süre önce sinyalini verdiği gibi, Tesla elektrikli araçların fiyatları önemli bir zam gördü. Yeni fiyatlar ve zammın nedenleri haberimizde...