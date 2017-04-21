Tesla, Elektrikli Kamyon İçin Düğmeye Bastı!
Elektrikli araba pazarının öncü şirketi Tesla, yeni döneme, çok farklı bir araç ile girmeye hazırlanıyor!
Tesla, neredeyse on yıl önce Elon Musk tarafından bir blog yazısında belirtilen büyük planına uyarak, Tesla Motors için yeni bir döneme giriyor.
Plan, Tesla Roadster adlı bir spor araba üretip, geliri "The Model S" adlı daha ucuz bir araba üretmek ve bu satışlardan elde edilen para ile de daha da satın alınabilir bir araba – Model 3 – üretmekti. Model 3 için en büyük direkt rakip ise Chevy Bolt'tu. GM tarafından belirtilene göre bu araç 320km'nin üzerinde menzile sahip olacak ve 30.000 dolar civarında fiyata satılacak.
Elon Musk'ın yeni açıklaması ile Tesla'nın, Eylül ayında yeni bir elektrikli aracı tanıtacağı belirtildi. Ayrıca 18-24 ay içerisinde bir elektrikli kamyonun da tanıtılacağı duyuruldu. Geçtiğimiz yıl CEO'nun diğer alanlara genişleme planı ile ilgili açıklamasının ardından analistler, firmanın var olan talebi karşılayabileceğinden emin olmadıklarını söylemişti.
Tesla'nın şu andaki aracı, orta seviye için sunulmakta ve firmanın bir yılda üretebildiğinden çok daha fazla - 400.000 adet - ön sipariş almış durumda. Bu yılın ilerleyen zamanlarında üretimine başlanması bekleniyor. Analistlerin görüşüne rağmen yatırımcılar, Musk'ın sözünü tutabileceğine inanıyor.
Kamyon hakkında ise Elon Musk, ekibinin muhteşem bir iş çıkarttığını ve aracın "gerçekten üst seviye" olacağını söylüyor. Ayrıca Musk, Roadster spor aracının bir sonraki sürümünün üstü açılabilir olacağını müjdeliyor.
Levent Öztürk
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görseldeki aracın direksiyonu sağda.