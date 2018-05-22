Tesla Model 3 Çift Motor Performans Sürümü
Tesla Model 3 çift motor performans sürümü inanılması güç bir performansla karşımıza çıkacak!
Tesla CEO'su Elon Musk'a göre, normal bir model ve bir performans modeli de dahil olmak üzere Tesla Model 3'ün dört tekerden çekişli sürümü, gelecek ay siparişlere açılacak ve temmuz ayında gönderilmeye başlanacak. Geçtiğimiz gece bir dizi Tweet'te Musk, performans, fiyatlandırma, yeni servis modülü ve birkaç yeni seçenek de dahil olmak üzere iki yeni Model 3 çift motorlu modeli hakkında bilgi verdi.
Standart orta boy fastback sedan Model 3, 258 beygir gücü ve 317 ft-lb tork ile sadece arka tekerleklere güç veren tek bir elektrik motoruna sahip. Yeni çift motorlu model, ön aksa ikinci bir elektrik motoru ekleyerek ileri itme gücü ve dört tekerlekten çekiş tutucusu ekleyecek. Modelin toplam sistem beygir gücünü henüz bilmiyor olsak da, ekstra motor, Model 3'ün 0-100 km süresini 5,6 saniyeden 4,5 saniyeye düşürüyor, sprint ise 3,5 saniye.
Performans sürümünün müşterilere 78.000$ 'a mal olacağı iddia ediliyor ve seçeneklerle dolu olarak geliyor. Tesla'nın Autopilot'u standart olarak gelmeyecek ve ek bir maliyet gerektirecek. Musk, fiyatı bir BMW M3 ile karşılaştırıyor, ancak Model 3 Çift Motor Performansının %15 daha hızlı olduğunu ve üstün bir kullanım sunacağını söylüyor: "Yolda kendi sınıfındaki her şeyi yenecek!"
H. Hüseyin Öztürk
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın