Tesla, Model 3 için başlangıç tarihini belirledi..
Tesla, merakla beklenen Model 3'ün üretimine başlanacağı tarihi açıkladı!
Tesla'nın 2016 gelir raporu ve hisse sahiplerine gönderdiği mektup, en istekli müşterileri için oldukça heyecan verici bazı haberler içeriyordu.
Mektupta açıklanana göre firmanın "ucuz" elektrikli arabası Model 3 için üretime 2017 yılının Temmuz ayında başlanacak ve Eylül ayında üretim hızı artacak. Firma, üretimin dördüncü çeyrek içerisinde 5000 aracı geçmiş olacağını söylemekte. Tesla'nın tahminine göre 2018'in sonlarına doğru üretim hafta 10000 araca ulaşacak.
2016 yılının Mayıs ayında Musk, Model 3 araçlarının üretiminin 1 Temmuz 2017 tarihinde başlamasını hedeflediklerini söylemiş ancak bu tarihin, sağlayıcıların geç kalacağını tahmin etmesinden dolayı "imkansız" olduğunu söylemişti. Musk'ın bu tarihi belirlemesinin sebebi, Temmuz süre sınırlandırması ile sağlayıcıları sorumlu tutmak ve Tesla'nın gerçek üretime sonraki birkaç ay içerisinde başlamasını sağlamak olarak belirtilmekteydi.
Şu an ile Temmuz arasında pek çok şey olabilir ancak şimdilik görünene göre Tesla kendi beklentilerini aşmış durumda. Ayrıca bu, Tesla'nın yüksek bir hedef belirleyip buna ulaştığı ilk örnek değil. Yakın zamanda Motor Trend tarafından düzenlenen bir hızlanma testinde Tesla Model S P100D için yeni bir rekor kırılmış durumdaydı ve bu test ile araç, 2.3 saniyenin altında bir süre içerisinde 100kmph hızına ulaşan ilk üretim aracı olmuş durumda. Musk, daha önce bir tweet ile yaptığı açıklamada da 2.34'ün "ulaşılabilir" olduğunu söylemişti.
Tesla, Model 3'ün yayımlanmasının öncesinde çalışmalarını hızlandırmayı ve "daha büyük bir Tesla sahibi ailesinin" ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmayı planlıyor.
Levent Öztürk
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