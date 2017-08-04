Tesla Model 3 Siparişlerinde Beklenmeyen Gelişme!

Tesla Model 3 ön siparişlerinde yaşanan iptal dalgasına karşın, CEO Elon Musk iddialı açıklamalarına devam ediyor!

Tesla Model 3 siparişlerinde beklenmeyen gelişme!

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