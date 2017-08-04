Tesla Model 3 Siparişlerinde Beklenmeyen Gelişme!
Tesla Model 3 ön siparişlerinde yaşanan iptal dalgasına karşın, CEO Elon Musk iddialı açıklamalarına devam ediyor!
63.000 kişi Tesla Model 3 ön siparişlerini iptal etmiş durumda ve var olan toplam sipariş sayısı 455.000 civarında dolaşmaya devam ediyor. Elon Musk, ucuz Model 3 EV ön siparişlerini ilk duyurduğu sırada pek çok kişi araç için ön ödeme yapmak için adeta sıraya girmişti. Hatta bu kişilerin sayısı herkesin tahmin ettiğinden de fazlaydı ve heyecanlı ilk katılımcıların sayısı hızlı bir şekilde yüz binlere ulaştı.
Ancak yaklaşık bir buçuk yıl önceki o önemli anın ardından yeni ön siparişlerin sayısı azalmaya başladı ve pek çok kişi, öncelikle Tesla'nın bu devasa üretim yükünü kaldırıp kaldıramayacağını görmeye karar verdi. Şimdi ise Elon Musk'ın yaptığı bir konuşmaya göre Tesla 520.000 ön siparişten 455.000'e düştü.
Ancak Elon Musk, bunu bir sorun olarak görmüyor. Bir taraftan firma, Elon Musk tarafından "üretim cehennemi" olarak tanımlanan bir çaba ile, halen üretim hatlarını arttırarak ve geliştirerek talepleri karşılamaya çalışıyor. Öteki taraftan ise CEO'nun söylediğine göre Tesla, geçtiğimiz ayın sonunda ilk 30 Model 3 arabanın tesliminin ardından Model 3 için günde ortalama 1.800 yeni ön sipariş alıyor.
Musk, yaptığı konuşmada durumu şöyle açıklıyor: "Sanki bir lokantasınız ve hamburger sunuyorsunuz. Hamburgerler için yaklaşık bir buçuk saatlik bir bekleme süresi var – gerçekten insanları daha fazla hamburger sipariş etmeleri için cesaretlendirir misiniz?"
Levent Öztürk
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