Tesla Model S, Bir Anda Alev Topuna Döndü!
Kendi kendine yanmaya başlayan Tesla Model S, uyarılar sayesinde neyse ki kimseye zarar vermedi ancak bu görüntüyle korkuttu.
Tesla'nın bir süredir kazalarla anılmıyordu ancak yönetmen Michael Morris'in "durduk yerde" yanmaya başlayan Tesla Model S'i, bu iyi gidişata dur dedi.
Kaliforniya'da, "görünürde herhangi bir sebep olmaksızın" yanmaya başlayan araçta Morris, oyun eşi Mary McCormack ve üç çocuğu bulunuyordu. Neyse ki aracın yanmaya başladığı, diğer araçlar tarafından fark edildi ve Morris, dışarıdan yapılan uyarılar sayesinde aracı zamanında, kimse yara almadan boşalttı. McCormack tarafından kaydedilen videoyu aşağıda veya bu tweet'te izleyebilirsiniz.
@Tesla This is what happened to my husband and his car today. No accident,out of the blue, in traffic on Santa Monica Blvd. Thank you to the kind couple who flagged him down and told him to pull over. And thank god my three little girls weren't in the car with him pic.twitter.com/O4tPs5ftVo— Mary McCormack (@marycmccormack) 16 Haziran 2018
İlk incelemeler, sorunun pil kaynaklı olabileceğini söylüyor. Tesla, yaptığı açıklamada durumu incelemeye başladıklarını ve yaşananların "olağanüstü derecede nadir bir olay" olduğunu söyledi. Tesla daha sonraki açıklamalarında muhtemelen her tür araçta yangın ve sorun çıkabileceğini söyleyecek, ancak bu tür kazaları tamamen ortadan kaldırmak için daha sıkı çalışması gerekebilir.
Tesla'nın en son şanssızlığında Autopilot teknolojisi gündeme gelmişti. Kazada Autopilot kontrolündeki bir otomobil, durmakta olan bir polis aracına çarpmıştı.
Otomobil sektöründe yenilik yapmak zor bir iş ve Tesla, bunun sıkıntılarını yaşamaya devam ediyor. Tesla için iyi bir haber ise, sızan bir epostaya göre Model 3 üretiminin haftada 3.500'e yükselmiş olması. Yani firma, Temmuz sonuna kadar haftada 5.000 Model 3 üretme hedefini tutturabilir.
Zeynel A. Öztürk
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