Tesla, Şanghay ile bir fabrika anlaşması yaptı...
Tesla, Şanghay ile önemli bir fabrika anlaşması yaptı...
The Wall Street Journal'ın yeni bir haberine göre Tesla, Shanghai hükümeti ile anlaşmaya vararak şehrin serbest ticaret bölgesinde yeni bir üretim tesisi kurmak için izin almış durumda. WSJ'nin yazısı, firmanın tesis için planları hakkında bilgilendirilen kişiler ile görüşmelerden alıntı yapıyor.
Tesla, bu yılın daha erken dönemlerinde yaptığı bir açıklamada, Çin piyasasına adanmışlığını belirtmiş ve potansiyel üretim tesisi bölgelerini incelediğini söylemişti. Firma, üretiminin büyük bir kısmının ABD'de kalmasının planlandığını, Dünya genelinde erişimin düzenli olarak sağlanabilmesi için yerel marketlerde de tesislere ihtiyacı bulunmadığını belirtmişti.
Bu anlaşmanın ilginç yanı ise, fabrikanın sahibinin Tesla olacak olması. Genellikle firmalar, bu tür anlaşmalarda yerel bir üretici ile ortaklık kurmak zorunda kalıyorlar ancak görünene göre Tesla bu genellemeye uymuyor. Ancak Tesla, kendi fabrikasının sahibi olacak ilk yabancı araba üreticisi olacak olsa da, muhtemelen %25'lik ithalat vergisinden kaçamayacak.
Çin, fosil yakıtların satışlarını sonlandırma konusundaki kararını açık bir şekilde belirtmiş durumda ve Tesla'nın kendi fabrikasına sahip olması ile beraber firma, 1.4 milyar kişilik büyük bir piyasaya hızlı bir giriş yapmak için mükemmel konumda bulunuyor gibi gözüküyor.
Levent Öztürk
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