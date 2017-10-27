Tesla, Şanghay ile bir fabrika anlaşması yaptı...

Tesla, Şanghay ile önemli bir fabrika anlaşması yaptı...

Tesla Çin'e yeni bir tesis kuracak...

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