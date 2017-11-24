Tesla Semi, Beklenenden Ucuz Çıktı
Tesla'nın yeni elektrikli kamyonu Semi, ortaya çıkan fiyatlarıyla herkesi şaşırtmayı başardı!
Tesla geçtiğimiz hafta Semi elektrikli kamyonunu tanıttığında, aracın güzel gözüktüğü konusunda herkes hemfikirdi ancak bazı gerçek kamyon sürücüleri, aracın işlevi hakkında emin değildi. Ama ortaya çıkan fiyatlar, Semi'ye biraz daha ısınmalarını sağlayacağı kesin.
Tesla'nın Semi internet sitesinde belirtilen tahmini fiyatlara göre kamyonun 300 ve 500 millik sürümleri (yaklaşık olarak 480km ve 800km) 150.000 dolar ve 180.000 dolar fiyatlarına sahip olacak ve bu da bazı tahminlerin çok daha altında. Üst seviye özellikleri ile Founders Series ise 200.000 dolara mal olacak.
180.000 dolarlık modele bakıldığında, benzer bir dizel kamyona göre halen 60.000 dolar daha pahalı olduğu gözüküyor. Ancak Tesla'nın hesaplamalarına göre Semi, dizel kamyonlara göre yüzde 20 daha az masraf ile çalışıyor ve bu da aracın kullanımı arttıkça aradaki fiyat farkını değerli kılıyor.
Tesla Semi, Enchanced Autopilot (otomatik acil durum freni, otomatik şerit takibi ve şeritten ayrılma uyarısı) ile kamyon deneyimini geliştirirken hem kamyon hem de diğer araçların sürücüleri için güvenliği artırıyor. Ayrıca katlanma koruması ile kör noktaları azaltmayı hedefleyen algılayıcı ve kameralar da bulunmakta. Bütün bunların yanı sıra, bir kamyon için oldukça etkileyici olan hızlanması, tepe çıkışları ve diğer bazı durumlarda sürücülere yardımcı olacak.
Buna rağmen eski kamyoncu Jonathon Ramsey, Engadget'a verdiği röportajda Semi'nin merkezi sürücü koltuğu ve aynalara sahip olmaması sebebiyle yeterli görüşe sahip olup olmayacağını sorguluyor. Ayrıca Tesla'nın şu andaki kamyon teknolojisi hakkındaki bazı iddialarının şüpheli olduğunu söyleyen Ramsey, Tesla'nın hızlanmanın öncesinde frenlere odaklanmış olması gerektiğini belirtiyor.
Pek çok eleştirmen de Tesla'nın Semi'yi bu kadar ucuza nasıl satabildiğini sorgulamakta. Bazı tahminler, sadece 1MWh bataryanın fiyatı 400.000 dolara çıkarttığını belirtiyor ve bu yüzden de pek çok kişi, Tesla'nın bu fiyata ulaşmak için yeni bir teknoloji veya başka yöntemlere sahip olduğunu düşünüyor. Ancak potansiyel satın alımcılar bu bilinmeyenlerden etkilenmiyor gibi görünüyor. Kanadalı market zinciri Loblaws büyük bir sipariş veren ilk isim olurken, ABD'li market devi Walmart da kamyonu test etmeyi planlıyor...
Levent Öztürk
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