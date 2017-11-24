Tesla Semi, Beklenenden Ucuz Çıktı

Tesla'nın yeni elektrikli kamyonu Semi, ortaya çıkan fiyatlarıyla herkesi şaşırtmayı başardı!

Tesla Semi, Beklenenden Ucuz Çıktı

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