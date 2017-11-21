Tesla'dan Irkçılık İddialarına Cevap Geldi

Tesla, bir çalışanının açtığı ırkçılık davasına karşı, resmi olarak ilk cevabını verdi!

Tesla'dan Irkçılık İddialarına Cevap Geldi

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