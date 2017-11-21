Tesla'dan Irkçılık İddialarına Cevap Geldi
Tesla, bir çalışanının açtığı ırkçılık davasına karşı, resmi olarak ilk cevabını verdi!
Tesla eski bir çalışanı – Marcus Vaughn – tarafından açılan ve Fremont üretim hattında ırkçı tacize uğradığını iddia ettiği davaya cevap verdi. Şirket, yayınladığı blog yazısında verdiği bu cevabı (Vaughn ile aynı veya yakın hatlarda çalışan üç kişinin kovulması) "öğrendiğimiz bilgilere dürüst ve adil karşılık" olarak tanımlıyor. Verilen cevapta, Vaughn'un iddiaları birkaç noktada reddediliyor.
Ayrıca Tesla, dava şikayetinde belirtilen e-postanın tam bir içeriğini de yayınlamış durumda. Bu e-postada firmanın "Tesla çalışanlarının her zaman doğru şeyi yapmalarına adanmış" olduğu ve "herkesin, insanların sabah işe gelmekten memnun oldukları ve kimsenin dışlanmış, rahatsız veya haksız davranışa maruz kalmış hissetmediği bir atmosfere katkıda bulunması gerektiği" söyleniyor.
Vaughn'un avukatı Larry Organ, Tesla'nın konu ile ilgili yeterli çalışmayı yapmadığını söylüyor. Organ'ın mahkemeyi ikna edip edemeyeceği belli değil ancak Tesla, yayınladığı blog yazısında firmanın "hukuki sistemden bu şekilde faydalanılmasına izin vermeyeceğini ve bu şantaja boyun eğmektense, anlaşma için istenilenin on katını mahkeme masraflarına harcayarak Dünya'nın sonuna kadar mücadele edeceğini" söylüyor...
Levent Öztürk
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