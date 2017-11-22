Tesla'dan Telefonunuz İçin Power Bank!
Elektrikli otomobilleriyle tanıdığımız Tesla'nın artık cebinizi şarj edecek bir taşınabilir pili de var. Ama bu pilden ekstra bir özellik beklemeyin!
Yenilikçi otomobil firması Tesla, yeni Roadster'ı ve Model 3'üyle manşetlerde dolaşırken artık telefonunuzu Tesla markalı bir pille şarj edebilirsiniz.
"Powerbank" adlı taşınabilir pil, piyasadaki diğer pillere kısayla çok da güçlü sayılmayacak 3.350mAh'lik bir kapasiteye sahip. Üzerinde microUSB ve Lightning kabloları bulunan cihaz, entegre USB yuvası da sunuyor. Tesla'nın elektrik enerjisiyle ilgili yenilikleri bu tür bir cihazda da sizi bazı beklentilere yöneltmiş olabilir ancak cihaz daha çok hayranlara yönelik bir hatıra gibi duruyor.
Cihazı elimize alma şansını henüz bulmasak da görünüşü, taşınmasının kolay olduğunu söylüyor. Pilin 45 dolarlık ABD fiyatı ise kapasitesi için biraz pahalı.
Zeynel A. Öztürk
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