Tesla'nın Sıra Dışı Aracı Cybertruck'tan Yeni Bilgiler

Tesla'nın Kasım ayında tanıttığı Cybertruck ile internette büyük bir etki yarattığı rahatlıkla söylenebilir. Tesla, tanıtım anından bu yana elektrikli kamyoneti hakkında sadece ufak bilgi parçacıkları vermiş olsa da, sürpriz bir kaynak bundan çok fazlasını yapmış gibi görünüyor.
Cybertruck Owners Club (Cybertruck Sahipleri Kulübü) forumu tarafından aylar önce oluşturulan kamu kaynaklı liste sayesinde, araç için ön siparişlerin yaklaşık bir sayısına ulaşmak mümkün. 31 Mart itibariyle de bu sayı, 622.000 gibi gözüküyor.
Tesla'nın CEO'su Elon Musk'ın Kasım ayında yaptığı en son güncellemede, yaklaşık 250.000 ön sipariş olduğu belirtilmişti. Yani 372.000 yeni sipariş söz konusu. Otomobil üreticisi ise, iddia edilen yeni sayı hakkında henüz yorum yapmış değil.
Forumun çalışması, siparişlerin ABD ve Dünya genelinde hangi bölgelerden geldiği konusunda da fikir veriyor. Büyük bir oranla en büyük pazarın ABD olduğu rahatlıkla söylenebilir; ön siparişlerin %76'sı ABD'den geliyor. ABD siparişlerinin %13'ü Kaliforniya eyaletinden gelirken ikinci sırada %6 ile Teksas ve onların ardından %5 ile Florida eyaleti bulunuyor.
Ülke olarak sonraki sıralarda ise siparişlerin %10'u ile Kanada ve %3'ü ile Avusturalya yer alıyor. Geri kalan %11'lik kısım ise Birleşik Krallık, Almanya ve Norveç arasında paylaşılıyor.
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