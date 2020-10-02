Bilim insanları buldu! Inception filmindeki gibi rüya nasıl yönlendirilir?

Başrollerinde Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon, Ellen Page ve Tom Hardy'nin yer aldığı 'Inception filmi yüksek bütçelerle çekilmiş ve gişede oldukça başarılı olmuştu. Rüyaların başka kişiler tarafından yönlendirilmesi fikri, 2010 yapımı Başlangıç ile (Inception) uzun süre kamuoyunun gündeminde kaldı. Peki 'Inception' filmi gerçek mi oluyor?
RÜYALARA MÜDAHALE ETMENİN YOLUNU BULDULAR
Independent'ın haberine göre, MIT ( Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden)'deki bilim insanları , Christopher Nolan'ın yönetmenliğini yaptığı bilim kurgu ve aksiyon filmindeki gibi uykuya dalan insanların rüyalarına müdahale etmenin yolunu buldu.
Dormio ismini verdikleri uyku izleme cihazını kullanan araştırmacılar, uykunun hipnagoji isimli ilk aşamasında bazı bilgileri yineleyerek rüyaları belirli temalara yönlendirmeyi başardı.
UYKU VERİLERİ İZLENDİ
Çalışmaya katılan kişiler, önce bir uygulama aracılığıyla "Ağaç düşünmeyi unutmayın" gibi sesli uyarılar kaydetti ve ardından uykuya hazırlandı. Bu esnada parmaklara takılan Dormio cihazı, uyuyan kişinin dış sesin etkisine açık olduğu hipnagoji aşamasına geçip geçmediğini tespit etmek için bireylerin kalp atışını, cilt yüzeyindeki elektriksel değişimleri ve parmaklarının bükülme veya gevşeme biçimini izledi.
YÜZDE 67'SİNDE İŞE YARADI
Katılımcılar uykuya dalıp da hipnagoji aşamasına girdiğinde Dormio, önceden kaydedilmiş sesleri dinletmeye başladı. Bu döngü birkaç kez tekrarlandı ve katılımcılar uyandığında, uygulamaya kısa rüya günlüklerini girdi. Çalışmanın yazarlarından Adam Haar Horowitz, "Katılımcılar, söz konusu yönlendirmelerin rüyalarında görünüp görünmediğini aktardı" dedi ve ekledi: Komutlardaki nesneler rüyalarda genellikle dönüştürülür. Mesela ağaç mesajı, ağaç şeklindeki bir arabaya dönüşür. Ancak bu ilişkilenimler kolayca tanınır.
Araştırmacılar, katılımcıların bildirdiği rüyaların yüzde 67'sinde ağaçla ilintili öğeler tespit etti. Örneğin, katılımcılardan biri rüyasını, "Yanımda biriyle ağaç köklerini takip ediyordum ve kökler beni farklı yerlere götürüyordu" diye anımsadı.
- Merakla beklenen bilim kurgu filmi Dune'dan ilk afişler! Ne zaman vizyonda?
- En iyi bilim kurgu filmleri! IMDb puanı yüksek en iyi 40 bilim kurgu filmi!
- Christopher Nolan'ın filmi Tenet vizyona girdi! İşte yapılan ilk yorumlar
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın