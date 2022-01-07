The Gunk İncelemesi: Sıra Dışı ve Eğlenceli Bir Oyun Deneyimine Hazırlanın!

Uzayda kargoculuk yaptınız, neden çöpçülük de yapmayasınız ki? Kirlilik ve sanayileşme hakkında sosyal bir mesaj içeren çok eğlenceli bir macera!

  • Mahmut Karslıoğlu
The Gunk İncelemesi

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