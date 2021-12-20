Halo Infinite İnceleme: Orijinal Halo Ruhu Geri Dönüyor!

Yeni Halo: Infinite, orijinal Xbox lansman oyunundaki ruhu, güncel eklentiler ile mükemmel bir şekilde harmanlamayı başarmış. Belki de serinin en iyi oyunu olmayı hak ediyor.

  • Mahmut Karslıoğlu
Halo Infinite İncelemesi

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