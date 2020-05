The Last of Us 2 Dosya Boyutu Belli Oldu. İnternetinizi Hazırlayın!

Sony'nin beklenen oyunu The Last of Us 2 için heyecan sürüyor. 19 Haziran'da çıkacak olan The Last of Us 2'nin dosya boyutu da belli oldu. Sabit diskiniz buna yetmeyebilir...