The Last of Us 2 Dosya Boyutu Belli Oldu. İnternetinizi Hazırlayın!

Sony'nin beklenen oyunu The Last of Us 2 için heyecan sürüyor. 19 Haziran'da çıkacak olan The Last of Us 2'nin dosya boyutu da belli oldu. Sabit diskiniz buna yetmeyebilir...

  • Ercan Uğurlu
The Last of Us 2 Dosya Boyutu Belli Oldu!

Geçtiğimiz birkaç gün önce Sony, The Last of Us 2 için piyasaya çıkış tarihini kesin olarak açıkladı. COVID-19 sebebiyle daha önce ertelendiği duyurulması ve oyunun akıbetinin belirsizliğe sürüklenmesiyle beraber umutsuzluğa kapılan PlayStation oyuncuları da, Sony'nin yaptığı resmi açıklama ile rahat bir nefes aldı. Sony'nin açıklamasına göre The Last of Us 2, 19 Haziran'da raflara çıkacak.

The Last of Us 2 hakkında yeni gelen bilgilere göre ise, oyunun dosya boyutu da belli oldu. 47 GB boyutundaki The Last of Us Remastered'ın neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir boyutta hazırlanan The Last of Us 2, 100 GB'ı aşacak. Yani sabit diskinizi ve internet hızınızı şimdiden ayarlasanız iyi edersiniz.

Elbette oyunun boyutunun büyüklüğü, kuşkusuz daha zengin detaylar içereceği anlamına geliyor. The Last of Us 2'nin görselliğinin The Last of Us'a kıyasla büyük değişim gösterdiği daha önce yayınlanan videolardan da belli olurken, yapay zeka konusunda da daha gelişmiş düşmanlar karşımıza çıkacak. Daha ayrıntılı animasyonlar ve neticesinde daha iyi bir oyun için 100 GB gibi bir boyut, sabit diskte silinecek birkaç oyun ve download sürecinde beklenecek saatler, bizce iyi bir The Last of Us 2 için değer.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda Samsung Galaxy A10 cep telefonu dikkat çekiyor
BİM 8 Mayıs 2020 aktüel kataloğunda kablosuz kulaklık ve cep telefonu fırsatı
Cinayet Süsü filmi Netflix'te yayınlandı! Cinayet Süsü konusu nedir, oyuncuları kimler?
La Casa De Papel 5. sezon için yeni haber var mı? La Casa De Papel 5. sezon olacak mı?
Günün En çok Okunanları
Korona Virüs Sürecinde Ailelere Öneriler
Google'ın Mesajlaşma Uygulaması Messages, Önemli Bir Virajı Döndü
Hayat Eve Sığar uygulaması ile maske kodu nasıl alınır?
Telefondan İnternet Nasıl Dağıtılır? İşte Android'de Bunu Yapmanın Yolu
Xiaomi Telefon Sahiplerine Büyük Şok

 

 