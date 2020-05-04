The Last of Us 2 Dosya Boyutu Belli Oldu. İnternetinizi Hazırlayın!

Geçtiğimiz birkaç gün önce Sony, The Last of Us 2 için piyasaya çıkış tarihini kesin olarak açıkladı. COVID-19 sebebiyle daha önce ertelendiği duyurulması ve oyunun akıbetinin belirsizliğe sürüklenmesiyle beraber umutsuzluğa kapılan PlayStation oyuncuları da, Sony'nin yaptığı resmi açıklama ile rahat bir nefes aldı. Sony'nin açıklamasına göre The Last of Us 2, 19 Haziran'da raflara çıkacak.
The Last of Us 2 hakkında yeni gelen bilgilere göre ise, oyunun dosya boyutu da belli oldu. 47 GB boyutundaki The Last of Us Remastered'ın neredeyse 2 katı büyüklüğünde bir boyutta hazırlanan The Last of Us 2, 100 GB'ı aşacak. Yani sabit diskinizi ve internet hızınızı şimdiden ayarlasanız iyi edersiniz.
Elbette oyunun boyutunun büyüklüğü, kuşkusuz daha zengin detaylar içereceği anlamına geliyor. The Last of Us 2'nin görselliğinin The Last of Us'a kıyasla büyük değişim gösterdiği daha önce yayınlanan videolardan da belli olurken, yapay zeka konusunda da daha gelişmiş düşmanlar karşımıza çıkacak. Daha ayrıntılı animasyonlar ve neticesinde daha iyi bir oyun için 100 GB gibi bir boyut, sabit diskte silinecek birkaç oyun ve download sürecinde beklenecek saatler, bizce iyi bir The Last of Us 2 için değer.
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