The Last of Us Part 2 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Kesinleşti!

PlayStation 4 platformunun 2020 yılı için en çok beklenen 2 oyunu kuşkusuz The Last of Us Part II ile Ghost of Tsushima. Ancak COVID-19 salgınının ortaya çıkması sebebiyle her 2 oyunun da piyasaya çıkışı tehlikeye girmiş ve hatta korkulan da olmuş ve The Last of Us Part II süresiz olarak ertelenmişti. 2013 yılında piyasaya çıkan The Last of Us'ın arkasından geçen 7 yıl ve sonrasında Part II tanıtım videolarıyla beaber iyice heyecanlanan PlayStation fanlarını üzen bu haberin ardından yeni resmi açıklama neyse ki çok geçmeden geldi. İyi haber: The Last of Us Part II çok yakında geliyor!
Sony'nin bugün yaptığı açıklamaya göre hem The Last of Us Part II hem de Ghost of Tsushima arka arkaya piyasaya çıkacak. Öncelik ise The Last of Us Part II'nin.
Sony tarafından yapılan resmi açıklamaya göre The Last of Us Part II, 19 Haziran'da satışa çıkacak. Onu takip edecek olan Ghost of Tsushima ise, 17 Temmuz'da oyun severlerle buluşacak.
Sony'nin Worldwide Studios Başkanı Hermen Hulst, resmi açıklamanın devamında özellikle COVID-19 salgını sebebi ile oluşan olumsuz koşullarda başarılarından dolayı Naughty Dog ve Sucker Punch Productions ekiplerine şahsen teşekkür ettiğini belirtiyor. Her iki ekibin de bu süreçte üst seviye çalıştığının altını çizen Hulst, oyunların piyasaya çıktığında oyun severlerin neler düşüneceklerini görmek için sabırsızlıklarını da ifade etmiş.
Hermen Hulst, sözlerini ise şöyle tamamlıyor: "Ve son olarak, gösterdikleri sabır ve destek için PlayStation Topluluğu'na teşekkür etmek istiyorum."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın