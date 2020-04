The Last of Us Part 2 Ne Zaman Çıkacak? Tarih Kesinleşti!

Bu sene PlayStation 4'ün en çok beklenen oyunlarından 2'si olan The Last of Us Part 2 ve Ghost of Tsushima piyasaya çıkış tarihleri için resmi açıklama geldi! İşte Ghost of Tsushima ve The Last of Us Part II çıkış tarihleri.