The Last of Us 3'ü Bekleyenlere Güzel Haber Geldi: Hikaye Tamam!

PlayStation platformunun en sevilen özel oyunlarından The Last of Us serisi, geçtiğimiz yıl serinin 2'inci oyunu ile oyun severlerin karşısına çıkmıştı. PlayStation 5'te de oynanabilen The Last of Us 2, ilk oyundan sonra hikayesi ile oyun severleri yol ayrımına sürüklerken, bu süreçte oyunun yapımcı şirketi Naughty Dog ve hikayenin arkasındaki isim Neil Druckmann çokça konuşulmuştu.
Yılın oyunları ödüllerinde de pek çok dalda yer alan ödülleri arka arkaya toplamayı başaran The Last of Us 2'den sonra ise gözler kuşkusuz serinin 3'üncü oyununa çevrilmiş durumda. Yeni oyun ise "hazır" gibi.
Naughty Dog'un üst düzey yöneticilerinden Neil Druckmann, bir yayında yaptığı açıklamada, The Last of Us 3'ün hikayesi üzerinde çalıştıklarını ve The Last of Us 3'ün hikayesinin ön taslağını oluşturduklarını açıkladı. Ancak ortaya çıkan hikayenin son hali mi olacağı, bunun üzerine The Last of Us 3'ün yapımına ne zaman başlanacağı şimdilik elbette ki belli değil. Druckmann, The Last of Us 3 için daha yolun başında olduklarını söylüyor. Sonuçta, The Last of Us 2 de ilk oyundan 7 yıl sonra karşımıza çıktı. O anlamda 3'üncü oyunun heyecanına kapılmak için biraz erken.
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