The Umbrella Academy 2. sezondan etkileyici açılış sahnesi!

Netflix, en çok izlenen yapımlarından biri olan The Umbrella Academy'nin 2. sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Netflix YouTube kanalı üzerinden aksiyon dolu The Umbrella Academy 2. Sezon'un açılış sahnesini paylaştı.
THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZONDA NELER OLUYOR?
The Umbrella Academy'nin yeni sezonunda ekip yine farklı bir kıyamet tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Bir araya gelip yeni kıyamet tehlikesine karşı dünyayı kurtarmaya çalışacaklar.
İlk sezon da genel anlamıyla beğenilmişti ancak bazı kısımları yine de olumsuz eleştiri almıştı. Yeni sezonda ise bunları düzeltildiği ve kusursuza yakın bir seyir zevki yaşatacağı belirtiliyor.
İŞTE THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZON AÇILIŞ SAHNESİ
THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZON NE ZAMAN?
The Umbrella Academy ikinci sezon, 31 Temmuz'da prömiyer yapacak ve yine 10 bölümden oluşacak.
THE UMBRELLA ACADEMY OYUNCULARI
Hargreeves üyelerini canlandıran Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher ve Justin H. Min ikinci sezonda da aynı rollerini tekrarlıyorlar. Yeni bir zaman periyodu ve planla birlikte hikayeye birkaç yeni yüz ekleniyor. Ekibe Texas'lı ev hanımı Sissy katılacak (Marin Ireland), aynı derecede parlak ve çılgın Lila (Ritu Arya) ve özel bir lider olan Raymond (Yusuf Gatewood) yeni sezondaki yeni karakterler olarak karşımıza çıkacaklar. Tom Sinclair, Kris Holden-Ried ve Jason Bryden'in oynadığı üç İsveç suikastçisi de yeni sezonun yeni kötü adamları olarak görev yapacak.
"The Umbrella Academy", yazar Gerard Way ve sanatçı Gabriel Bá'nın aynı adlı çizgi roman serisine dayanıyor. Way ve Bá, ortak yapımcı olarak Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg ve showrunner Steve Blackman'la birlikte de çalışacaklar.
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