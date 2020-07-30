The Umbrella Academy 2. sezondan etkileyici açılış sahnesi!

Netflix'in sevilen dizilerinden The Umbrella Academy'nin heyecanla beklenen ikinci sezonu 31 Temmuz'da yayınlanıyor. Yeni sezonun açılış sahnesi yayınlandı ve izleyenleri büyüledi. İşte The Umbrella Academy 2. sezondan etkileyici açılış sahnesi...

The Umbrella Academy 2. sezondan etkileyici açılış sahnesi!

Netflix, en çok izlenen yapımlarından biri olan The Umbrella Academy'nin 2. sezon tarihi geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Netflix YouTube kanalı üzerinden aksiyon dolu The Umbrella Academy 2. Sezon'un açılış sahnesini paylaştı.

THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZONDA NELER OLUYOR?

The Umbrella Academy'nin yeni sezonunda ekip yine farklı bir kıyamet tehlikesiyle karşı karşı kalıyor. Bir araya gelip yeni kıyamet tehlikesine karşı dünyayı kurtarmaya çalışacaklar.

İlk sezon da genel anlamıyla beğenilmişti ancak bazı kısımları yine de olumsuz eleştiri almıştı. Yeni sezonda ise bunları düzeltildiği ve kusursuza yakın bir seyir zevki yaşatacağı belirtiliyor.

İŞTE THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZON AÇILIŞ SAHNESİ

The Umbrella Academy 2. Sezon | Açılış Sahnesi | NetflixThe Umbrella Academy 2. Sezon | Açılış Sahnesi | Netflix
Bu sefer ne halt karıştırdılar? The Umbrella Academy’nin 2. sezonunun patlamalarla dolu müthiş açılış sahnesini izleyin. 31 Temmuz’da Netflix’te zaman çizginize düşecek. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 193 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: The Umbrella Academy 2. Sezon | Açılış Sahnesi | NetflixürkiyeOfficial Geçmişe yolculuk edip 1960'lar Dallası'nda farklı zamanlara dağılan kardeşler, kendilerine yeni hayatlar kurar. Ama yeni kıyamet tehdidi onları tekrar bir araya getirir.

THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZON NE ZAMAN?

The Umbrella Academy ikinci sezon, 31 Temmuz'da prömiyer yapacak ve yine 10 bölümden oluşacak.

THE UMBRELLA ACADEMY OYUNCULARI

Hargreeves üyelerini canlandıran Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher ve Justin H. Min ikinci sezonda da aynı rollerini tekrarlıyorlar. Yeni bir zaman periyodu ve planla birlikte hikayeye birkaç yeni yüz ekleniyor. Ekibe Texas'lı ev hanımı Sissy katılacak (Marin Ireland), aynı derecede parlak ve çılgın Lila (Ritu Arya) ve özel bir lider olan Raymond (Yusuf Gatewood) yeni sezondaki yeni karakterler olarak karşımıza çıkacaklar. Tom Sinclair, Kris Holden-Ried ve Jason Bryden'in oynadığı üç İsveç suikastçisi de yeni sezonun yeni kötü adamları olarak görev yapacak.

"The Umbrella Academy", yazar Gerard Way ve sanatçı Gabriel Bá'nın aynı adlı çizgi roman serisine dayanıyor. Way ve Bá, ortak yapımcı olarak Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg ve showrunner Steve Blackman'la birlikte de çalışacaklar.

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