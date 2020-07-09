The Umbrella Academy 2. sezon ne zaman? Dizinin 2. sezon fragmanı yayında

The Umbrella Academy, yaklaşık bir buçuk yıllık aranın ardından ekranlara geri dönmeye hazırlanıyor. Netflix'in sevilen dizileri arasında bulunan The Umbrella Academy dizisinin 2. sezon fragmanı izleyici ile buluştu. İşte vizyon tarihi, konusu, oyuncuları...

The Umbrella Academy 2. sezon ne zaman? Dizinin 2. sezon fragmanı yayında

Netflix dizisi The Umbrella Academy'nin ilk sezonu geçtiğimiz sene yayınlandı ve izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı. Gözler The Umbrella Academy 2. sezonundaydı. The Umbrella Academy 2. sezon için beklenen haber geldi. Uzun bir süredir beklenen dizinin, şimdi de fragmanı yayınlandı.

THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZON NE ZAMAN?

The Umbrella Academy ikinci sezon, 31 Temmuz'da prömiyer yapacak ve yine 10 bölümden oluşacak.

İŞTE THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZON FRAGMANI

The Umbrella Academy 2. Sezon | Resmi Fragman | NetflixThe Umbrella Academy 2. Sezon | Resmi Fragman | Netflix
Aynı tuhaf aile. Yeni tuhaf sorunlar. The Umbrella Academy 31 Temmuz'da geri dönüyor. Abone ol: Netflix Hakkında Netflix, 190'dan fazla ülkede 183 milyon ücretli kullanıcının farklı türlerde ve dillerde diziler, belgeseller ve sinema filmleri izlediği, dünyanın eğlence odaklı lider yayın hizmetidir. Üyeler yayınları istedikleri kadar, istedikleri zaman, istedikleri yerde, internete bağlı tüm ekranlarda izleyebilirler. Yayınların tamamını reklamsız olarak ve herhangi bir taahhütte bulunmadan oynatabilir, durdurabilir ve daha sonra izlemeye devam edebilirler. INSTAGRAM: FACEBOOK: TWITTER: The Umbrella Academy 2. Sezon | Resmi Fragman | NetflixürkiyeOfficial Geçmişe yolculuk edip 1960'lar Dallası'nda farklı zamanlara dağılan kardeşler, kendilerine yeni hayatlar kurar. Ama yeni kıyamet tehdidi onları tekrar bir araya getirir.

THE UMBRELLA ACADEMY 2. SEZONDA NELER OLACAK?

İlk sezonu 2019'un başlarında yayınlanan ve hem eleştirmenler, hem de izleyicilerden geçer not alan dizi, bu sezon 60'lı yıllarda geçen bir hikayeyle başlayacak.

Hargreeves Ailesi kendilerini 1960'larda Dallas'ta bulur ve burada başka bir kıyametle yüzleşmek zorunda kalırlar. İlk sezon finalinde yaşananlardan sonra, aile parçalandı ve hepsi çok farklı hayatlarla savruldu. Klaus bir kültün lideri olurken, Diego bir akıl hastanesinde kilitli kaldı ve Allison sivil haklar hareketine karışmış gibi görünüyor ama her nasılsa, kaçınmak istedikleri kıyamet hala gerçekleşecek, bu yüzden yeniden bir araya gelmeleri ve yeni gerçeklerinin, dünyayı kurtarmak için nasıl bağlantılı olduklarını anlamaları gerekiyor.

THE UMBRELLA ACADEMY OYUNCULARI

Hargreeves üyelerini canlandıran Ellen Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher ve Justin H. Min ikinci sezonda da aynı rollerini tekrarlıyorlar. Yeni bir zaman periyodu ve planla birlikte hikayeye birkaç yeni yüz ekleniyor. Ekibe Texas'lı ev hanımı Sissy katılacak (Marin Ireland), aynı derecede parlak ve çılgın Lila (Ritu Arya) ve özel bir lider olan Raymond (Yusuf Gatewood) yeni sezondaki yeni karakterler olarak karşımıza çıkacaklar. Tom Sinclair, Kris Holden-Ried ve Jason Bryden'in oynadığı üç İsveç suikastçisi de yeni sezonun yeni kötü adamları olarak görev yapacak.

"The Umbrella Academy", yazar Gerard Way ve sanatçı Gabriel Bá'nın aynı adlı çizgi roman serisine dayanıyor. Way ve Bá, ortak yapımcı olarak Jeff F. King, Mike Richardson, Keith Goldberg ve showrunner Steve Blackman'la birlikte de çalışacaklar.

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