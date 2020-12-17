The Walking Dead'de Carol ve Daryl'ın yolları ayrılıyor mu? İlginç dialog

On birinci sezonuyla birlikte ekranlara veda edecek olan The Walking Dead dizisinin yeni sezonundan ilginç ayrıntılar gelmeye devam ediyor. The Walking Dead'de Carol ve Daryl'ın yolları ayrılıyor mu? İşte ikili arasında geçen dialog...

The Walking Dead'de Carol ve Daryl'ın yolları ayrılıyor mu? İlginç dialog

On yıl gibi uzun bir zamandır devam eden The Walking Dead'de yavaş yavaş sona geliniyor. AMC, The Walking Dead sonrası için Daryl ve Carol karakterlerine odaklanan bir dizi üzerinde çalıştığını daha önce duyurmuştu. Şimdi de ikili hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.

SIKI DOSTLAR CAROL VE DARYL'IN YOLLARI AYRILIYOR MU?

Independent'in haberine göre sıkı dostlar Daryl (Norman Reedus) ve Carol (Melissa McBride), The Walking Dead'in 6 bölümlük genişletilmiş 10. sezonun "Diverged" başlıklı bölümünün sanal yuvarlak masa okumasında bir  yol ayrımı yaşıyor.

The Walking Dead'in Yılbaşı Özel serisi, Talking Dead'in özel bir sürümü olarak AMC+'da yayına girdi. Comicbook.com'un haberine göre seride yayınlanan son yuvarlak masa okumasında Daryl ve Carol'ı yol ayrımına getiren sahnenin direktiflerini Kral Ezekiel'i canlandıran Khary Payton okuyor:

İŞTE O DİALOG

PAYTON: Açık alan. Alexandria. Gündüz. Daryl çamur, motor yağı ve zombi kanıyla kaplıdır.

CAROL: Sana ne oldu böyle?

DARYL: Ben de aynı şeyi şimdi sana soracaktım.

PAYTON: Carol alçıpan ve sıvayla kaplıdır. Üstü başı ter içindedir. İkisi de feleğin çemberinden geçmiş gibi görünmektedirler.

DARLY: Şey-

CAROL: Özür dilemene gerek yok. Ben iyiyim. Gerçekten.

DARYL: Sana bol şans dileyecektim.

PAYTON: Başka bir şey söylemeden ikisi de kendi yollarına gider.

TWD 10. SEZON FRAGMANINDA PATRICK ORTAYA ÇIKMIŞTI

Geçtiğimiz ay dizinin Instagram hesabından paylaşılan yeni videoda Robert Patrick dönüşü dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Görünüşe göre Patrick'in karakteri, Peder Gabriel ve Aaron ile karışacak. AMC'de yayınlanan bir kamera arkası prodüksiyon videosu, Seth Gilliam'dan Peder Gabriel ve Ross Marquand (Aaron) ile birlikte "Terminator 2" aktör okuma repliklerini sattı.

Patrick kahramanlarımızın güvenebileceği bir müttefiki mi yoksa kötü bir adamı mı oynuyor? Henüz karakteri hakkında size hiçbir şey söyleyemeyiz, ancak Patrick'in bazı kötü adamları oynadığı biliniyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Dijital iş adamlarına şık ceketler

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 17 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV ve bluetooth kulaklık sürprizi
18 Aralık 2020 BİM aktüel kataloğunda Dijitsu TV ve akıllı bileklik fırsatı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Koronavirüs neden erkeklerde daha fazla ölümle sonuçlanıyor?
İşte Şehirli Maceraperestlere Güzel Hediye!
Apple CEO'sundan "Büyük Hedef" Çağrısı
Netflix'in yeni Türk filmi Azizler: İşte fragmanı, konusu ve oyuncuları
Bitcoin'den Tarihi Bir Rekor Daha: Bitcon Değeri Artmaya Devam Ediyor

 

 