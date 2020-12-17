The Walking Dead'de Carol ve Daryl'ın yolları ayrılıyor mu? İlginç dialog

On yıl gibi uzun bir zamandır devam eden The Walking Dead'de yavaş yavaş sona geliniyor. AMC, The Walking Dead sonrası için Daryl ve Carol karakterlerine odaklanan bir dizi üzerinde çalıştığını daha önce duyurmuştu. Şimdi de ikili hakkında yeni bir detay ortaya çıktı.
SIKI DOSTLAR CAROL VE DARYL'IN YOLLARI AYRILIYOR MU?
Independent'in haberine göre sıkı dostlar Daryl (Norman Reedus) ve Carol (Melissa McBride), The Walking Dead'in 6 bölümlük genişletilmiş 10. sezonun "Diverged" başlıklı bölümünün sanal yuvarlak masa okumasında bir yol ayrımı yaşıyor.
The Walking Dead'in Yılbaşı Özel serisi, Talking Dead'in özel bir sürümü olarak AMC+'da yayına girdi. Comicbook.com'un haberine göre seride yayınlanan son yuvarlak masa okumasında Daryl ve Carol'ı yol ayrımına getiren sahnenin direktiflerini Kral Ezekiel'i canlandıran Khary Payton okuyor:
İŞTE O DİALOG
PAYTON: Açık alan. Alexandria. Gündüz. Daryl çamur, motor yağı ve zombi kanıyla kaplıdır.
CAROL: Sana ne oldu böyle?
DARYL: Ben de aynı şeyi şimdi sana soracaktım.
PAYTON: Carol alçıpan ve sıvayla kaplıdır. Üstü başı ter içindedir. İkisi de feleğin çemberinden geçmiş gibi görünmektedirler.
DARLY: Şey-
CAROL: Özür dilemene gerek yok. Ben iyiyim. Gerçekten.
DARYL: Sana bol şans dileyecektim.
PAYTON: Başka bir şey söylemeden ikisi de kendi yollarına gider.
Tiniest table read: Carol & Daryl in Diverged#twd #TheWalkingDead pic.twitter.com/Ldb3oqNB41— Jennnnn (@ZedWordJen) December 13, 2020
TWD 10. SEZON FRAGMANINDA PATRICK ORTAYA ÇIKMIŞTI
Geçtiğimiz ay dizinin Instagram hesabından paylaşılan yeni videoda Robert Patrick dönüşü dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Görünüşe göre Patrick'in karakteri, Peder Gabriel ve Aaron ile karışacak. AMC'de yayınlanan bir kamera arkası prodüksiyon videosu, Seth Gilliam'dan Peder Gabriel ve Ross Marquand (Aaron) ile birlikte "Terminator 2" aktör okuma repliklerini sattı.
Patrick kahramanlarımızın güvenebileceği bir müttefiki mi yoksa kötü bir adamı mı oynuyor? Henüz karakteri hakkında size hiçbir şey söyleyemeyiz, ancak Patrick'in bazı kötü adamları oynadığı biliniyor.
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