The Walking Dead final yapıyor: Yeni dizi hazırlıkları başladı

The Walking Dead dizisi finale hazırlanıyor. Peki final bölümü ne zaman? The Walking Dead, bittikten sonra yeni bir dizi ile aynı evrende yeniden karşımıza çıkacak. İşte The Walking Dead 10. sezon finali ve 11. sezon ile ilgili detaylar...