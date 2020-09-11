The Walking Dead final yapıyor: Yeni dizi hazırlıkları başladı

The Walking Dead 10. sezonuyla devam ederken, dizi ile ilgili dikkat çekici detaylar ortaya çıktı. The Walking Dead yıldızı Briana Venskus, 10. sezon yeni bölümün savaş planına dair ipucu barındıran bir paylaşım yaptı.
The Walking Dead 11. Sezon ile Final Yapacak
Öte yandan dizinin ne zaman final yapacağı da netleşmeye başladı. The Walking Dead dizisi 2021-2022 yıllarında yayınlanacak 24 bölümlük 11. sezon ile final yapacak.
The Walking Dead Evreninde Yeni Bir Dizi Geliyor
The Walking Dead evreni, 2023'te başlayacak spinoff dizisi ile varlığını sürdürecek. 2023 yılında yayınlanacak olan dizide TWD yönetmeni Angela Kang da yer alacak. Başrolde ise Norman Reedus (Daryl Dixon) ve Melissa McBride (Carol Peletier) olacak. Dizinin adı ise henüz belli değil.
Yeni Dizi İçin Görüşmeler Sürüyor
Yapımcı şirket AMC; yeni veya mevcut karakterlerle, bağımsız deneyimlere odaklanan bireysel bölümler ya da benzeri epizodik bir antoloji ortaya koyan yeni bir Tales of the Walking Dead dizisi için, yeni spinoff'un yapımcılarından Scott M. Gimple ile görüşmeler gerçekleştiriyor.
10. Sezon Finalinde Neler Olacak?
The Walking Dead yıldızı Briana Venskus, 10 sezon finalinde yaşanacak savaş planına dair ipucu barındıran bir paylaşım yaptı.
Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen dizinin 10. sezon finalinin birkaç ay ertelenmesi gerekmişti. Uzun süre ne zaman yayımlanacağı belirsizliğini koruyan 10. sezon finalinin Comic-Con@Home etkinliğinde ABD'de 4 Ekim'de yayımlanacağı açıklanmıştı.
"A Certain Doom" (Kesin Kıyamet) isimli final bölümünde, Ryan Hurst'ün canlandırdığı Beta, zombi sürüsünü kapılara doğru yönlendirirken, karakterlerin büyük bir kısmı terk edilmiş hastanede mahsur kalmıştı.
Başka yerlerde mahsur kalan birkaç karakter daha olsa da Norman Reedus'ın canlandırdığı Daryl ve Melissa McBride'ın canlandırdığı Carol gibi ana karakterlerin çoğu savaşmak için geride bırakılmıştı. Bu bölümün Fısıltı Savaşı'nın doruk noktası olması bekleniyor ve hayranlar destansı bir kapışmaya hazırlanıyor.
Zombi Kılığına Girmiş Halde Görüldüler
Screen Rant'in haberine göre Beatrice karakterini canlandıran Briana Venskus, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda McBride'la birlikte kana ve iç organlara bulanmış biçimde görünüyor. Dizide bu taktik karakterlerin, zombilerin kendilerini fark etmesinin önüne geçmesi için kullanılıyor.
Bu taktik dizide daha önce de farklı biçimlerde kullanılmıştı ve şimdi de Beta'ya karşı kullanılacağı anlaşılıyor.
Bu son savaşın muazzam olacağı daha önce de ima edilmişti ve hatta Norman Reedus bunu Game of Thrones'la kıyaslamıştı.
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