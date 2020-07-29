The Walking Dead'in 11. sezonunda gelişme! Margot Bingham kadroya ekleniyor

Zombi dizisi The Walking Dead'i 11. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli değil. Ancak diziden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Margot Bingham, The Walking Dead'in 11. sezon kadrosunda yer alacak...