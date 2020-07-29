The Walking Dead'in 11. sezonunda gelişme! Margot Bingham kadroya ekleniyor

Zombi dizisi The Walking Dead'i 11. sezonunun ne zaman yayınlanacağı belli değil. Ancak diziden yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Margot Bingham, The Walking Dead'in 11. sezon kadrosunda yer alacak...

The Walking Dead'in 11. sezonunda gelişme! Margot Bingham kadroya ekleniyor

Margot Bingham, The Walking Dead'in 11. sezon kadrosuna dahil oldu. Son zamanlarda Spike Lee'nin She's Gotta Have It oyununun Netflix versiyonunda gördüğümüz Margot Bingham'ın hangi karakteri canlandıracağını açıklamadı ama oyuncunun Stephanie isimli bir karakteri canlandıracağı tahmin ediliyor.

Dizinin 10. sezonundaki "Bonds" ve "Morning Star" bölümlerini de yine Bingham seslendirmişti ancak karakter yüzünü göstermemişti.

Stephanie, "Batı Virginia'daki Charleston'da zombi salgınından bir şekilde kurtulan ve Eugene Porter'la telsizle iletişim kuran esrarengiz biri" olarak tanımlanıyor.

11. SEZON DAHA ÇOK KENTTE GEÇECEK

The Walking Deadin yazarlarından Angela Kang Deadline'a, The Walking Dead'in bir sonraki sezonunun kırsal alandan daha çok kentsel ortamda ilerleyebileceğini açıkladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle post-prodüksiyon sürecinde sıkıntıya uğrayan The Walking Dead 10. sezon finali yayınlanmamıştı. 'A Certain Doom' başlıklı son bölümü yöneten Greg Nicotero, hayranların finali gördüklerinde hayranların "çenelerinin düşeceğini" söyledi.

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