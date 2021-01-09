The Walking Dead'de son yaklaşıyor! Peki kimler hayatta kalacak?

Walking Dead çizgi roman dizisinde, aynı adlı popüler televizyon dizisindeki karakterlerden çok sayıda ölüm ve farklı kaderler yer aldı. Son bölümünde, zombi kıyameti devam ederken diziden kimin hayatta kaldığını ve bazı tanıdık yüzlerin çizgi romanın sonuna kadar geldiği ortaya çıktı.
Screenrant'ın haberine göre Robert Kirkman, Tony Moore ve Charlie Adlard tarafından yazılan The Walking Dead çizgi roman kitabı, Image Comics için büyük bir hit oldu ve dizi beklenmedik bir şekilde 2019'da sona ermeden önce 193 sayı yayınladı. Yan ürünler, bir web dizisi, birden çok video oyunu ve bir dizi roman... Hala büyük bir izleyici kitlesine sahip dizinin 11. sezonu 2021'de yayınlanacak ve şov ertesi yıl sona erecek.
BU HİKAYEDE KİMLER HAYATTA KALACAK?
Carol Peletier ve Judith Grimes gibi karakterler The Walking Dead'in daha önce öldürüldüğü için, çizgi romanın evreni, televizyon dizisinden çok farklı. Daryl Dixon karakteriyse TV dizisine özgü ve çizgi romanda bulunmuyor. Ancak yine de çizgi romanın sonunu gören birkaç karakter var. Çizgi romanın son sayısında Carl Grimes ve Sophia Peletier hayatta ve kızları Andrea'yla birlikte, Maggie Green'in de yaşadığı Commonwealth'te oturuyorlar.
Kılıç kullanan Michonne, Commonwealth yüksek mahkemesinin hakimlerinden biri oluyor ve II. Hershel'in tuhaf bir şekilde gezici kumpanyasına dahil ettiği zombileri öldüren Carl'ın isminin temize çıkmasına yardım ediyor. Negan, kendisinden bekleneceği üzere münzevi hayatı sürüyor Carl ona erzak sağlıyor.
Eugene Porter ayrıca bir demiryolu inşa etmeye yardım ettiği için bunu sonuna kadar yapıyor. Bu arada Prenses, Dwight, Aaron, Jesus gibilerin de, İngiliz Milletler Topluluğu'nda çok daha güvenli koşullar altında olsa da zombi kıyameti devam ederken, sonunda hayatta kalanlar arasında (ve bazı daha küçük karakterler) gösteriliyor.
Öyleyse hayranların en sevdiği diğer karakterlerin kaderi ne olacak? Ne yazık ki Rick Grimes, Vali Pamela Milton'ın oğlu tarafından 191. sayıda öldürülüyor. Morgan zombi ısırığının ardından kan kaybından, Abraham ise çizgi romanın ortasında Negan'ın elinden ölüyor.
Televizyon dizilerindeki gibi, karakterlerin kadrosu sürekli değişiyor, yani son hikaye anlatıldığında hayatta kalan çok az kişi vardı. Tüm olanlara rağmen Carl, Sophia, Maggie, Negan, Michonne ve Eugene, 193. sayının sonunda kaderine terk edilmiş bir dünyada hayatta kalmayı başarıyor. The Walking Dead'de hiçbir karakter güvende değildi, bu da serinin sonuna kadar hayatta kalabilmiş karakterlerin başardıklarını çok daha etkileyici kılıyor.
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