The Walking Dead'de son yaklaşıyor! Peki kimler hayatta kalacak?

The Walking Dead 10. sezonun "Home Sweet Home" ile başlayacak son kısmı, 28 Şubat pazar günü AMC ekranlarında çıkacak. Sevilen zombi dizisi The Walking Dead'de yavaş yavaş son yaklaşıyor ve bu hikayede bazı tanıdık yüzler serinin sonuna kadar geldi. Peki kimler hayatta kalacak?