The Withcer dizisi başladı... İşte twittar'daki ilk yorumlar

Netflix, yeni dizisinin özetle şu tanıtımla duyurdu: Mutasyona uğramış bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların çoğunlukla yaratıklardan daha uğursuz olduğu, karmaşa içindeki bir dünyada kaderine doğru yol alıyor.
Lauren Schmidt Hissrich imzasını taşıyan The Withcher'ın kadrosunda Superman rolüyle hafızalara kazınan Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan yer alıyor.
THE WİTCHER ÜÇLEMESİ
Dünyanın açık ara en iyi RPG serisi olarak kabul edilen The Witcher üçlemesini ve kitapların ardından çekilen dizi ile ilgili sosyal medyadaki yorumlar şöyle:
-Tek eksik böyle bir Yennefer. Oyun karakterine fazla bağlanmanın sonucu oluşan bir istek sanırım...
-Kitabını okumadım ama kesinlikle okumaya karar verdim alıp okuyacağım. Yennefer karakteri duyurulduğunda kimse sevmemişti bu oyuncuyu ön yargı ile yanaştılar izlerken başta tanıyamadım üzüldüm hikayesine adını duyunca şok oldum izlerken boğazım düğümlendi. Gerçekten harika bir kadın O kadar güzel oynamış ki resmen her şeyi yansıttı ve son sahnede(8.BÖLÜM) SPOİLER vermeyeceğim inanılmaz harikaydı. #TheWitcher
-Sağlam olmuş ya beğendim ben ciri ve geralt iyi oynuyor bayağı sardıbizim de katkımız olsun #TheWitcher
-Oyunları çok iyi ama ilk bölüm beni sarmadı neden bilmiyorum. Oyunculuklara da lafım yok ama sanki o havayı tam verememişler dizide.
-İki bölüm iZledim . İnanılmaz sıkıldım. Sanırım üçten sonra birşeyler olacaktır umuduyla izliyorum. #TheWitcher
-#TheWitcher ilk bölümü az önce bitirdim. Baya iyi olmuş. Hikaye olarak da güzel bir giriş yapmışlar. Henry abimizden de çok güzel Geralt olmuş. Umarım kalite artarak devam eder.
-#TheWitcher'ın ilk 4 bölümünü seyrettim Henry Cavill'in oyunculuğu muazzam. Yalnız senaryo kötü çok aksiyon ve iyi bir efekt beklemeyin. Dizinin ilk 4 bölümünde aksiyon çok az hep diyalog üzerine kurulmuş dizi. Kötü değil ama iyi de değil yoklukta izlenecek bir dizi.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın