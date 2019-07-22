Thor 4 Hakkındaki Detaylar Ortaya Çıkıyor!
Avengers: Endgame'den sonra hakkında pek çok soru işareti oluşan Thor karakteri ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor!
- Barış Terun
Robert Downey Jr., Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Jeremy Renner, Paul Rudd, Evangeline Lilly, Benedict Cumberbatch, Don Cheadle, Chadwick Boseman, Zoe Saldana, Sebastian Stan ve Josh Brolin gibi süper yıldızların yer aldığı Avengers: Endgame, dünyanın Avatar ile birlikte en çok izlenen filmi olmayı başardı.
Ne var ki yapımda; Thor karakteri büyük hayal kırıklığı yarattı. Avengers: Infinity War'da, Sonsuzluk Eldivenine sahip Thanos'a bile üstünlük sağlayan Thor, Avengers: Endgame'de "komik" bir karaktere evrildi. Aldığı kilolarla tepki çeken ve evrenin en güçlü silahlarından bazılarını saçma bir şekilde kullanan Thor, filmin sonunda Guardians of The Galaxy ekibine dahil olmayı tercih etti.
Her şeye karşın Thor, Marvel Evreni'nin en popüler karakterlerinden biri. Marvel yöneticilerinden sızan açıklamaya göre Thor 4'ün çekimlerine başlandı bile. Yapımın yönetmenliğini Taika Waititi üstlenecek. Thor 4'de; Yıldırım Tanrısı'nın küllerinden doğuşuna tanık olurken, onun Guardians of The Galaxy ile uyum sağlama sürecine ve kozmik karakterlerle savaşa tanık olacağız. Adam Warlock ve Thor arasında gerçekleşecek olası bir savaş ise serinin hayranlarını şimdiden heyecanlandırıyor.
Thor 4'ün 2021 sonu veya en geç 2022 yılının ilk aylarında gösterime girmesi bekleniyor.
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