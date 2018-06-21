Throwback Thursday TBT Ne Demek?
Throwback Thursday nedir; ne demektir? Instagram ve Twitter'da devam eden #TBT çılgınlığı hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda...
Instagram, Twitter veya Facebook gibi sosyal ağlarda bazılarımız için neredeyse bir takıntı haline gelen #tbt ve #throwbackthursday paylaşımları, bazılarımızın kafasını karıştırmaktan öteye gitmiyor. Peki bu etiketleri taşıyan, çoğunlukla Instagram ve Twitter'da gördüğümüz paylaşımlar bize ne anlatmaya çalışıyor?
TBT Ne Demek; Instagram'daki #TBT Çılgınlığı Ne Anlama Geliyor?
Geçmişten bir fotoğrafın paylaşıldığı Throwback Thursday etiketleri, genellikle Perşembe günü kullanılıyor. Aptalca gelebilir ancak gün olarak neden Perşembe'nin seçildiği tam olarak bilinmiyor. Instagram'da yapılan bir araştırma, #TBT hashtag'ine sahip ilk gönderilerin 2011'e dayandığını gösteriyor. Bununla birlikte Instagram'ın eski etiketleri temizlediğini, bu yüzden TBT'nin ne zaman başladığını anlamanın zor olduğunu söyleyenler de var.
Google Trends'e bakıldığında ise Throwback Thursday'in Şubat 2012'den itibaren daha çok aranmaya başladığı gözleniyor.
TBT Nasıl Kullanılır?
Sosyal medyada paylaştığınız herhangi bir şeye #throwbackthursday veya #tbt etiketini eklemeniz mümkün, ancak tbt'yi usulüne uygun biçimde kullanmak isterseniz, "eski" bir fotoğrafınızı paylaşmanız ve bu fotoğrafa #tbt ve/veya #throwbackthursday etiketini gerekiyor.
#tbt etiketli gönderiler, genellikle hayatınızın bir başka döneminden kalan bir anı yansıtıyor; bu yüzden geçen perşembe yaptırdığınız dövmeyi paylaşmanız Throwback Thursday kapsamına girmeyecektir ve muhtemelen arkadaşlarınızı kızdıracaktır. Örneğin kendi fotoğrafınızı paylaşıyorsanız, bugünkünden daha farklı göründüğünüz bir fotoğraf tbt'ye daha uygun olacaktır.
Bu arada her hafta 1-2 Throwback Thursday paylaşımını aşmamanızda fayda var. Sonuçta bu hashtag oyunu her hafta tekrarlanıyor ve diğer eski fotoğraflarınızı paylaşacak fırsatınız olacak.
Instagram'da TBT Çılgınlığı
Instagram'ı etkisi altına alan TBT trendinin yavaşlamaya pek niyeti yok. Siz de TBT çılgınlığından mahrum kalmak istemiyorsanız, #tbt hashtag'iyle paylaştığınız fotoğrafların en az 5 sene önceden kalmış olmasına dikkat edin ve arkadaşlarınızı çileden çıkarmak istemiyorsanız, geçen hafta veya birkaç ay önce çektiğiniz fotoğrafları "tbt" diye paylaşmayın.
TBT Etiketli Kaç Fotoğraf Bulunuyor?
#tbt etiketi o kadar popüler ki, yalnızca Instagram'da 340 milyonun üzerinde #tbt etiketli gönderi bulunuyor. Tbt'nin uzun versiyonu olan #throwbackthursday etiketini içeren 33 milyon gönderi var.
#FF (Flashback Friday) Nedir?
Instagram veya Twitter kullanıyorsanız, #throwbackthursday ve #tbt hashtag'lerine ek olarak #flashbackfriday'i de görmüş olabilirsiniz. Daha nadir rastlanan bu hashtag'in kullanım amacı tahmin ettiğiniz gibi, #tbt paylaşımlarını tek güne sığdıramayanların cuma gününe taşmış olmaları. Tbt'den tek farkı cuma günleri yapılmaları olan bu paylaşımlar, #ff veya #FlashbackFriday hashtag'leriyle paylaşıyorlar.
#FlashbackFriday ve #ff'nin Throwback Thursday kadar başarılı olduğunu söylemek zor. Instagram'ın rakamlarına göre şimdiye kadar yalnızca 10 milyon paylaşım gören #FlashbackFriday yerine #tbt'yi kullanmanız, sosyal ağlarda daha çok kişiye ulaşmanızı sağlayabilir.
Okuyucu YorumlarıToplam 6 Yorum Giriş Yapın
Yıllar önce koyduğum instagram fotoğrafıma yorum olarak #tbt yazsam olur mu?
#FF Follow Friday demek..
@24 Ekim 2016 11:58 İkisi de kullanılıyor olabilir. Flashback Friday daha çok kullanılıyor.
Bi' bitmedi gitti şu TBT furyası ya. İki günde bir TBT paylaşılır mı arkadaş?
Bir benim tbt hashtagli paylaşımım yok sanırım
thursday yetmiyor #tb başladı şimdi de. Gün farketmiyor artık :)