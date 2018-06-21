Throwback Thursday TBT Ne Demek?

Throwback Thursday nedir; ne demektir? Instagram ve Twitter'da devam eden #TBT çılgınlığı hakkında bilmeniz gereken her şey bu yazıda...

Throwback Thursday TBT Ne Demek?

Okuyucu Yorumları

Toplam 6 Yorum

Yıllar önce koyduğum instagram fotoğrafıma yorum olarak #tbt yazsam olur mu?

#FF Follow Friday demek..

@24 Ekim 2016 11:58 İkisi de kullanılıyor olabilir. Flashback Friday daha çok kullanılıyor.

Bi' bitmedi gitti şu TBT furyası ya. İki günde bir TBT paylaşılır mı arkadaş?

Bir benim tbt hashtagli paylaşımım yok sanırım

thursday yetmiyor #tb başladı şimdi de. Gün farketmiyor artık :)

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