THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu nasıl izlenir?

Türk Hava Yolları (THY), 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak Samsun'a tarihi bir uçuş gerçekleştiriyor. Bu tarihi uçuş için hatıra bileti oluşturulmuştu. Peki, THY'nin 19 Mayıs uçuşu saat kaçta? Nasıl izlenir? İşte yanıtı...