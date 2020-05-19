THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu nasıl izlenir?

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na özel olarak THY, İstanbul'dan Samsun'a özel uçuş gerçekleştiriyor. Bu özel uçuş için hatıra biletleri alınmıştı.
THY'NİN 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU SAAT KAÇTA?
19 Mayıs özel uçuşu, 19 Mayıs 2020'de saat 12.00'da başladı.
THY 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU NASIL İZLENİR?
19 Mayıs özel uçuşunu https://www.flightradar24.com/THY1919/24865d10 adresinden takip edebilirsiniz.
HATIRA BİLETİNİ MİLYONLARCA KİŞİ ALDI
Bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler hatıra biletlerini oluşturdu ve bu biletler "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı. THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bilet alanların sayısı 8 milyon kişiyi geçti.
Peki, THY'nin 19 Mayıs özel uçuşu için hatıra bilet nereden, nasıl alınıyor?
SEFER SAYISI: TK1919
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra, 19 Mayıs 2020'de İstanbul'dan Samsun'a düzenlenecek uçuş, TK1919 sefer sayısı ile gerçekleşti.
HATIRA BİLET NEREDEN ALINDI?
THY'nin bu tarihi yolculuğuna evlerinde kalarak katılmak isteyenlar "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden hatıra biletlerini oluşturabildi. Oluşturulan hatıra biletler "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle sosyal medya hesapları üzerinden paylaşıldı.
19 MAYIS UÇUŞU İÇİN HATIRA BİLET NASIL ALINIYOR
THY 19 Mayıs özel uçuşuna hatıra bileti www.tarihiyolculuk.com adresinden alındı.
THY'nin ilgili sayfasında özel uçuş için "19 Mayıs'ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlattığı yere, Samsun'a uçuyoruz. Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu olarak, tüm vatandaşlarımızı bu özel uçuşa davet ediyoruz. Siz de bu tarihi uçuşumuza katılarak hatıra biletinizi alın, dünyanın en yüksek katılımlı uçuşuna hep birlikte imza atalım" ifadeleri yer aldı.
Sayfada isim ve soyadı kısmını doldurarak ve bilgilendirme kutucuğunu doldurarak bilet oluşturulabiliyor. Sitede tekrar bilet hazırlayarak farklı tasarımlarda hatıra biletler elde edilebiliyor.
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