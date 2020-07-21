TikTok'un Ana Firması ByteDance, "Taşınmaya" Hazırlanıyor

TikTok'un ana firması ByteDance, Çin hükumeti ile arasına mesafe koymak amacıyla ülke dışına taşınmaya hazırlanıyor. İlk aday ise, Londra gibi görünüyor.

  • Levent Öztürk
TikTok, Çin'in dışına taşınabilir

Popüler uygulama TikTok'un sahibi Çin tabanlı ByteDance, Avrupa ülkeleri ile yaşadığı gizlilik ve güvenlik sıkıntıları sorasında merkezinin yerini değiştirmeyi planlıyor. Bu değişim, firmanın Çin sahipliği ile arasına mesafe koyması için planlanıyor.

Firmanın göz önünde bulundurduğu mekanların arasında Londra da yer alıyor ancak diğer konumların nereler olduğu henüz net değil. TikTok'un Beijin ByteDance Technology Co.'dan ayrı bir varlığa dönüşerek bir ABD firması olarak çalışma ihtimali daha önce de bildirilmişti. Örneğin firma, Kaliforniya'da büyük bir işe alım serisine başlamış ve şu anda CEO'su olan Kevin Mayer'ı göreve almıştı. Mayer, daha önce Walt Disney Company'nin önemli yöneticilerinden birisiydi.

TikTok, Çin'in her an firmayı tüm verilerini vermeye zorlayabilecek olması şüpheleriyle bir süredir eleştirilmekteydi. Ayrıca firma, Hindistan hükumeti tarafından Çin ile Doğu Ladakh sınırında yükselen gerilim sebebiyle yasaklanan 59 uygulamanın arasında bulunuyordu. TikTok Hindistan'da 611 milyondan fazla indirmeye sahipti ve bu sayı da küresel indirme sayısının neredeyse yüzde otuzu anlamına geliyor.

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TikTok'un Ana Firması ByteDance, "Taşınmaya" Hazırlanıyor

 

 